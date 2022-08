La vidéo de Rishi Sunak s’engageant à déchiqueter les règles de l’UE qualifiée d'”absurdement stupide”

Une vidéo de campagne pour la candidature à la direction des conservateurs de Rishi Sunak, qui promet de déchiqueter des milliers de règles et réglementations de l’UE, a été qualifiée d'”absurdement stupide et irresponsable”.

L’ancienne chancelière s’est engagée à abroger ou à remplacer plus de 2 000 lois avant les prochaines élections législatives dans le cadre d’une “course aux armements” anti-Bruxelles avec sa rivale Liz Truss.

Le ministre des Affaires étrangères a promis d’abandonner ou de remplacer toutes les réglementations encore plus rapidement, d’ici la fin de 2023, malgré les avertissements de «chaos» perturbateur des avocats, des chefs d’entreprise et des patrons syndicaux.

Dans une tentative d’en savoir plus sur la politique de Truss sur le Brexit, Sunak a maintenant partagé une vidéo montrant des documents factices en train d’être déchiquetés par Beethoven. Ode à la joiel’hymne européen.

Mais les experts ont condamné la tentative de suggérer que les réglementations dans des domaines vitaux tels que les droits du travail et la protection de l’environnement pourraient simplement être déchirées sans examen approfondi.

Mujtaba Rahman, l’analyste respecté du Brexit chez Eurasia Group, a tweeté : « Quelle vidéo absurdement stupide et irresponsable. Nonsense », ajoutant que la course à la direction était devenue une « course désespérée vers le bas ».

George Peretz QC, un spécialiste du droit public, a souligné que la législation en cours de déchiquetage “inclurait la réglementation de la sécurité des aéronefs et des règles sur les clauses abusives dans les contrats de consommation.

“L’idée que la “révision” d’une législation complexe et importante de ce type est quelque chose qui peut être fait rapidement est un non-sens irresponsable”, a-t-il tweeté.

M. Sunak a promis qu’il “aura supprimé ou réformé l’ensemble de la législation, de la bureaucratie et de la bureaucratie de l’UE” d’ici les prochaines élections, promettant de procéder à un examen de toutes les règles retenues dans les 100 jours suivant son entrée en fonction.

Truss et Sunak ont ​​promis de supprimer ou de modifier 100% de ces règles de l’UE au cours des deux prochaines années – beaucoup plus rapidement que l’échéance de 2026 récemment proposée par le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Mme Truss a déclaré que son nouveau délai de “crépuscule” à la fin de l’année prochaine “accélérerait les plans visant à retirer le droit de l’UE de nos textes législatifs afin que nous puissions stimuler la croissance et tirer le meilleur parti de nos nouvelles libertés”.

Jonathan Jones QC – l’ancien conseiller juridique du gouvernement, qui a démissionné en 2020 à cause de sa politique sur le Brexit – a déclaré L’indépendant le mois dernier que la ruée vers la « course aux armements » était potentiellement « dangereuse ».

Il a déclaré qu’il serait impossible pour le parlement et les industries concernées d’examiner chaque modification des règles sur la sécurité alimentaire, la sécurité chimique ou les droits du travail.

Jones a ajouté: «Cela risque d’être chaotique. Il est inutile d’essayer de tout changer très rapidement. Vous introduisez une énorme incertitude pour les entreprises et les consommateurs.

Eleonor Duhs, une avocate qui a travaillé sur la loi de retrait de l’UE de 2018 du gouvernement, a également averti qu’un “bord de falaise” auto-imposé pour supprimer toutes les réglementations de Bruxelles pourrait éloigner les investisseurs du Royaume-Uni.

Selon un tableau de bord gouvernemental publié pour la première fois le mois dernieril y avait 2 417 textes de loi de l’UE conservés dans les livres de statues britanniques après le Brexit, mais 229 d’entre eux ont maintenant été abrogés ou remplacéset 182 autres modifiés.