La vidéo de retour d’un fan ignorant V de BTS, alias Kim Tae-hyung, devient virale, ARMY dit « je parie qu’elle regrette de l’avoir ignoré maintenant »

Les membres de BTS Jungkook, V, J-Hope, Jimin, Jin, Suga et RM sont maintenant les chanteurs les plus populaires au monde et dirigent l’industrie de la musique depuis leur arrivée. Ils ont inspiré des millions de personnes, disent-ils souvent. leurs fans que tout peut être réalisé avec un travail acharné.

Maintenant, une vieille vidéo du très beau V alias Kim Tae-hyung devient virale dans laquelle on peut voir un fan ignorer le chanteur. Pendant ce temps, l’expression de V a attiré l’attention d’ARMY. L’un des fans a écrit: « Maintenant, Tae possède le monde avec ce regard saisissant. » Le deuxième a dit: « Comment peut-elle ignorer un homme comme lui, s’il vous plaît, aimez tous les membres, c’est vraiment déchirant, il est l’âme la plus précieuse. »





Le troisième a dit : « Mon pauvre bébé… Ils ne connaissent pas sa valeur… Il est précieux. La quatrième personne a commenté: « Mon plus grand espoir est qu’il l’ait oubliée car il y en a tellement d’autres qui ne renonceraient jamais à l’occasion de le rencontrer, nous aimons #kimtaehyung. » La cinquième personne a commenté: « Pas seulement pour Taehyung, n’ignorez jamais personne comme ça sauf les haineux … C’est déchirant pour les idoles d’être traitées comme ça … » Le sixième a dit: « Je ne me vois pas avoir le l’occasion de les rencontrer, en personne, mais le simple fait de penser que quelqu’un puisse les voir et ne veuille pas parler à tous les 7 me bouleverse. J’aimerais pouvoir rencontrer ces 7 rois.

Le septième a dit : « Je sais que c’est une vieille vidéo, mais ça m’a rendu tellement triste et fou… parce que tant d’armées n’auront jamais l’occasion de les rencontrer en personne comme ça. Comment as-tu pu lui faire ça ? En tant que personne… pas même en tant que fan. Fausse armée.. » Le huitième a dit: « Maintenant, elle regrette sa décision, pauvre fille. »