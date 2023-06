L’acteur de Bollywood Salman Khan, qui est connu pour son style et son swag, fait la une des journaux pour diverses raisons depuis qu’il est entré dans le film industrie. Il a toujours exprimé ses opinions et n’a jamais eu peur de personne.

Maintenant, une vidéo de retour de l’acteur devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il peut être vu disant ‘Si tu veux te rencontrer et que tu ne veux pas me rencontrer, alors je vais te rendre visite encore et encore. Alors je suis une très mauvaise personne. Si tu ne veux pas me rencontrer, je ne veux pas te rencontrer. Les internautes ont réagi au clip.

Regarder la vidéo:





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Bhai ne vo kah Diya Jo Dil me tha (Frère a dit ce qu’il avait dans le cœur). » Le second a dit : « Sahi kaha bhai (tu as bien dit bhai) ». Le troisième a dit : « Attitude envers aise dikha rha jaise salman khaan ho. Le quatrième a dit : « Bhai Aishwarya b milna nahi chati thi jb tu uske darwaze pr ja k hungama kar rha tha. La cinquième personne a commenté: « Yaaaaa ur right. »

Pendant ce temps, Bigg Boss OTT, la version uniquement numérique de l’émission de téléréalité controversée, diffusée sur Voot d’août 2021 à septembre 2021, et maintenant après près de deux ans, le géant du streaming JioCinema a officiellement annoncé la deuxième saison intitulée Bigg Boss OTT 2 avec Salman Khan remplace le cinéaste Karan Johar en tant qu’hôte.

Le géant OTT a partagé la vidéo d’annonce avec la star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan dansant sur le nouvel hymne de Bigg Boss OTT avec la légende : « Le préféré de tous @beingsalmankhan est prêt à ramener la plus grande émission de téléréalité de l’Inde, Bigg Boss à OTT ! Aur iss baar, lagayenge bhi aap aur bachayenge bhi aap (Cette fois, vous allez les battre et les sauver également). Restez à l’écoute pour la sortie de l’hymne #BBOTT2. #BBOTT2onJioCinema en streaming gratuit à partir du 17 juin. #BiggBossOTT2. »