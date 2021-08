La vidéo de réponse au harcèlement sexuel de Cuomo était horrible, selon les experts

Mardi, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a publié une longue déclaration vidéo en réponse aux allégations de harcèlement sexuel de plusieurs femmes. La vidéo de 15 minutes montrait le gouverneur faisant des déclarations défensives, partageant des hypothèses sur ses accusateurs et présentant des photos de lui-même embrassant et embrassant des célébrités, des politiciens et d’autres New-Yorkais.

Les experts en abus sexuels disent que c’est un modèle pour savoir comment ne pas gérer une situation comme celle-ci.

« Ce ne sont pas des excuses. C’est une vidéo de défense », a déclaré Nicole Bedera, experte en violences sexuelles à l’Université du Michigan. « Il abuse de sa position de pouvoir pour prendre le contrôle du récit et nous dire que c’est lui qui a le pouvoir de définir ce qu’est le harcèlement sexuel. Et c’est un problème. »

Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center, a qualifié sa vidéo de dangereuse pour les survivants.

« Très souvent, ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont commis du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles en s’excusant pour limiter les dégâts, et c’est si nocif parce que l’attention est détournée des victimes. »

Cuomo a montré des photos de baisers, a parlé de son lien avec les survivants d’abus

Cuomo a nié bon nombre des allégations détaillées dans le rapport tant attendu de mardi du bureau du procureur général Letitia James. Pour étayer son affirmation selon laquelle il « n’a jamais fait d’avances sexuelles inappropriées », Cuomo a affiché des photos de lui-même embrassant et embrassant des gens. Pourquoi? Car selon lui, les photos prouvaient que ses gestes étaient « destinés à transmettre de la chaleur, rien de plus ».

Il a expliqué : « Il y a des centaines, voire des milliers de photos de moi utilisant exactement le même geste. »

Pour certains, les photos ont eu l’effet inverse : « En regardant le montage photo de Cuomo embrassant des gens, m’a fait me demander si l’un d’entre eux avait été invité à donner son consentement ? » tweeté Ben Kallos, membre du conseil municipal de New York.

Avec ces photos, Cuomo semblait « renforcer ses liens avec diverses populations et d’autres femmes pour montrer » regardez toutes ces femmes qui aiment quand je les touche de cette façon « », a déclaré Bedera. « Nous ne savons même pas qu’ils ressentent réellement cela. Peut-être qu’ils étaient aussi mal à l’aise. »

Dans un autre moment qui fait froncer les sourcils, Cuomo a raconté les histoires de deux survivantes d’agression sexuelle – un membre de la famille anonyme et Charlotte Bennett, qui a accusé Cuomo de lui avoir proposé des relations sexuelles – pour se porter garant de son innocence et laisser entendre que ce dernier « a lu les commentaires que j’ai faits. et (tiré) des déductions que je n’ai jamais rencontrées. »

Il s’agit d’une réaction courante de la part de quelqu’un qui a été accusé de comportement inapproprié, a déclaré Palumbo. Les personnes dans cette position essaient souvent de « préparer leur public à échapper à la responsabilité en se concentrant sur leur personnage », a-t-elle déclaré.

« Le fait qu’une personne ait des survivants dans sa vie n’a aucune importance, qu’elle soit ou non capable de commettre des abus ou du harcèlement », a déclaré Palumbo, ajoutant que presque tout le monde connaît une survivante d’agression sexuelle. « Essayer d’utiliser cela pour défendre sa personnalité revient à symboliser les victimes d’agression sexuelle. »

Bien que Cuomo ait dit qu’il était désolé, il l’a fait tout en défendant ses actions.

« Je veux que vous sachiez que je suis vraiment et profondément désolé », a déclaré Cuomo à l’un de ses accusateurs tout en faisant sa déclaration. « J’accepte la responsabilité, et nous apportons des changements. »

Le manque de responsabilité de Cuomo fait partie d’un problème plus vaste auquel sont confrontés les survivants.

Une analyse de chercheurs de la Georgia State University à Atlanta a révélé que plus de 200 déclarations publiques émises par des personnes accusées de harcèlement sexuel et d’inconduite liés au travail dans le cadre du mouvement #MeToo, seulement un tiers incluaient des excuses. Il a constaté que « les déclarations étaient, dans l’ensemble, pleines de dénégations et de défenses, y compris des arguments sur ce qui « compte » comme du harcèlement et des références aux propres réalisations professionnelles de l’accusé. »

Déclaration vidéo :Andrew Cuomo répond aux allégations de harcèlement sexuel en montrant des photos de lui en train d’embrasser des gens

L’enquête a révélé que Cuomo avait attrapé des femmes dans les parties intimes de leur corps et avait fait des gestes indésirables d’embrassement et de câlin aux anciens et actuels membres du personnel.

Dans sa réponse, le gouverneur s’est également présenté comme quelqu’un de bien intentionné et juste un peu trop amical.

Mariann Wang, l’un des avocats de son accusateur, a déclaré que cette caractérisation est injuste pour les femmes qui ont subi ce comportement.

« Il est manipulateur, comme il l’a toujours été », a déclaré Wang. « Il n’est pas accusé d’être un patron gentil mais gentleman. Et les femmes qui subissent ses attouchements sexuels non désirés ne sont pas des imbéciles, comme il le pense apparemment.

« Il a touché la poitrine d’une femme, le ventre d’une autre femme et la nuque et la colonne vertébrale, il a attrapé le dos ou les fesses de plusieurs femmes. Ce ne sont pas de charmantes expressions d’affection. Elles étaient sexuelles. Il le savait quand il l’a fait, et les femmes vécu cela comme des attouchements sexuels non désirés. »

Excuses:Le problème avec les excuses de Jeffrey Toobin

Palumbo a déclaré que les personnes accusées d’inconduite sexuelle omettent souvent de rendre compte de leurs actes.

« Les personnes qui commettent du harcèlement et des abus sexuels évitent souvent d’assumer la responsabilité de leurs actions qui ont été soumises à un examen minutieux », a-t-elle déclaré.

Cette défense peut être particulièrement préjudiciable pour les survivants d’abus.

« Voir Cuomo agir de manière défensive peut être dommageable pour ses victimes. Il nuit à la crédibilité de ses survivants et de tous les survivants, et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais tolérer de la part d’un élu », a ajouté Bedera.

Accusations d’Andrew Cuomo :Personne ne dit que c’est un viol. Ils disent que les accusations comptent.

Contributeurs : Alia E. Dastagir, Jon Campbell, Joseph Spector