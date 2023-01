La vidéo de recette ‘Dum Ki Chai’ est désapprouvée par Desis Online

Un amateur de chai ne transigerait jamais avec le goût standard du thé servi dans les foyers indiens. Mais des vidéos récentes de chai servi de la manière la plus inattendue ont déjà dégoûté Internet. Avez-vous déjà oublié la ‘chai ice cream’ ? Si cela ne suffisait pas, une vidéo de recette de ‘Dum Ki Chai’ a fait surface sur les réseaux sociaux et les internautes ne peuvent plus se plaindre. Le ‘Dum Phukt’, communément appelé ‘Dum’, est une technique de cuisson où les légumes et la viande sont conservés à feu doux, généralement dans un récipient hermétique. Mais que faut-il « cuisiner » pour « Dum Ki Chai » ?

Une vidéo partagée sur Instagram a montré la longue procédure de fabrication de ‘Dum ki Chai’. Cela a commencé par couvrir un petit récipient d’eau à moitié rempli avec un chiffon «malmal» et y placer quelques épices. Après avoir placé des feuilles de thé, du sucre, des morceaux de gingembre, des clous de girofle, de la cannelle et de la cardamome sur le tissu, le verre a été conservé dans une cuisinière et a ensuite été couvert pendant 5 à 6 minutes. Après l’ébullition, le mélange chai a ensuite été ajouté au lait qui, par conséquent, a donné une tasse de «Dum Ki Chai».

Cependant, le processus élaboré ne s’est pas bien passé avec Desis qui est habitué à un chai préparé rapidement qui se prépare en 5 à 10 minutes. “Comment rendre la vie facile difficile… Tutoriel”, a fait remarquer un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, “Je l’ai essayé et j’ai eu un goût dégoûtant.” « On dirait beaucoup de travail pour une tasse de thé. Peut faire aussi bien ou même mieux en moins de 5 minutes », a souligné le troisième utilisateur.

Certains ont même demandé de ne pas expérimenter les façons habituelles de faire les choses alors que l’un d’eux a répondu : « Sans parler du thé et du maggi ». « Il y a un vieux dicton : ne réinventez pas la roue. Cette vidéo le prouve », a ajouté un autre.

