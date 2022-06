La vidéo de Ranbir Kapoor déclarant “famille banani hai” devient virale après que sa femme Alia Bhatt a annoncé sa grossesse

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor font la une des journaux depuis qu’ils se sont mariés plus tôt cette année. De leurs manigances de mariage, de la sortie des affiches et de la bande-annonce de Brahmastra au lancement de la bande-annonce du prochain film de Ranbir Shamshera, les deux ont fait la une des journaux pour toutes les bonnes raisons.

Et maintenant, Alia Bhatt a pris tout le monde par surprise quand lundi matin, l’actrice a partagé ses nouvelles de grossesse sur les réseaux sociaux.

Au milieu des messages de félicitations pour les jeunes mariés, la dernière vidéo de Ranbir Kapoor du lancement de la bande-annonce de Shamshera est apparue en ligne en un rien de temps. Dans le clip, on voit Ranbir parler de fonder sa propre famille et de travailler pour eux.

“Abhi mujhe bahot kaam karna hai monsieur. Abhi mujhe famille banani hai, unke liye kaam karna hai. Pehle mai khudke liye kaam karraha tha. Nahi nahi, abhi mai bahot kaam karunga. (J’ai beaucoup de travail à faire. Maintenant je Je dois fonder une famille, donc je dois travailler pour eux. Auparavant, je travaillais pour moi-même. Mais maintenant, j’ai beaucoup de travail) “, a déclaré Ranbir aux médias.





Les fans ont commenté que c’était l’une des déclarations qui faisaient allusion à l’annonce de la grossesse d’Alia. “Son dévouement est au niveau supérieur”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Wow… félicitations”, a écrit un autre.

Ranbir a également déclaré que 2022 est une grande année pour lui. “C’est une très grande année pour moi, une grande année pour moi, je me suis marié. C’est une belle chose qui s’est produite dans ma vie. J’avais l’habitude de dire, dans mes films, ce shaadi (mariage) est dal chawal”, a-t-il déclaré.

Ranbir-Alia s’est marié le 14 avril 2022, après avoir fréquenté pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Juste après deux mois de leur mariage, le couple a traité leurs fans avec une si grande surprise.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Alia a été vue pour la dernière fois dans Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et sera ensuite vue dans Brahmastra Part 1: Shiva d’Ayan Mukerji avec Ranbir. Brahmastra devrait sortir le 9 septembre.