La vidéo de personnes jouant dans les rues inondées est une pure joie

Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade et quand elle te donne des crues tu peux en faire un mini parc aquatique. La suggestion peut sembler bizarre, mais c’est exactement ce que les gens ont fait dans cette récente vidéo virale. La vidéo non datée, publiée sur Twitter, montrait un groupe de personnes jouant et profitant d’une rue inondée comme s’il s’agissait d’un parc aquatique. On peut voir des gens glisser le long d’une rue inondée avant que le clip montre un homme tentant un saut d’été debout sur une chaise dans sa maison gorgée d’eau. “N’importe quel endroit peut être les Maldives si vous avez une grande imagination et un petit budget”, lisez la légende publiée avec la vidéo

N’importe quel endroit peut être les Maldives si vous avez une grande imagination et un petit budget pic.twitter.com/zvsTsoBD4t — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) 21 juillet 2022

La vidéo a fait des vagues sur Internet, recueillant près de 20 000 vues ainsi qu’un flot de réactions des utilisateurs de Twitter. “Un moment sain”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a plaisanté en disant que c’était les seules Maldives qu’ils pouvaient se permettre.

Les seules Maldives que je peux me permettre — 💙 (@Alreadysad__) 21 juillet 2022

“Retrouvailles du parc aquatique”, a lu le troisième commentaire.

Plusieurs régions de l’Inde ont également été touchées par des inondations en raison de fortes pluies pendant la saison de la mousson cette année. Une vidéo similaire du district de Dhar au Madhya Pradesh montrait un camion-citerne flottant dans l’eau après l’inondation des routes. Heureusement, le conducteur a réussi à s’échapper et à nager jusqu’à une zone où le niveau d’eau était bas. Le camion-citerne se déplacerait sur la route adjacente à un égout mais aurait perdu l’équilibre.

Le département météorologique indien a prédit de fortes pluies pour la plupart des États du pays dans deux à trois jours. Odisha et le Chattishgarh voisin devraient connaître une circulation cyclonique.

“Le creux de la mousson au niveau moyen de la mer passe au sud de sa position normale. Il est susceptible de persister au même endroit pendant les 2-3 prochains jours. Une circulation cyclonique se trouve sur l’intérieur de l’Odisha et le Chhattisgarh adjacent dans les niveaux troposphériques inférieur et moyen », indique le bulletin du service météorologique.

