La vidéo de Nia Sharma en bikini rose sexy met le feu à Internet, regardez

Nia Sharma est l’une des actrices de télévision les plus populaires en Inde et il ne serait pas faux de dire que Nia Sharma aime vivre sa vie comme une reine. Nia Sharma est connue pour son sens de la mode audacieux et ses superbes talents de danseuse.

Nia Sharma comprend sûrement le pouvoir des médias sociaux et c’est la raison pour laquelle elle est très active sur Instagram. L’actrice chaude et sexy bénéficie d’un énorme fan suivant sur Instagram. Nia Sharma continue de partager ses vidéos et photos sur Instragram. Les fans de Nia Sharma continuent de creuser ses anciennes vidéos et photos et c’est la raison pour laquelle la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux. Maintenant, une vieille vidéo de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, on peut voir Nia Sharma marcher sur une plage portant un bikini rose chaud et sexy. Nia Sharma peut être vue exhibant ses courbes sexy dans la vidéo virale.

Regardez la vidéo virale ici :





Pendant ce temps, sur le front du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans le clip Daiyya Daiyya. La chanson est chantée par Neha Kakkar. Nia Sharma avait commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai. Nia Sharma a participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que Khatron Ke Khiladi 8 et Bigg Boss OTT.

Récemment, Nia Sharma avait déclaré dans une interview à Bollywood Bubble qu’elle devait mendier et pleurer pour être payée pour son travail. Elle a dit: « Vous travaillez votre cul et vous mendiez pour vos paiements. Je suis passé par là et je me suis battu. Genre, de vilains combats. J’étais la personne, appelez ça mon bachpana (enfantillage) ou peu importe, je me tenais à l’extérieur du studio. « Tant que mon paiement n’aura pas été effectué, je ne travaillerai pas. »