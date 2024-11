La vidéo de migrants haïtiens annonçant qu’ils prévoient de voter plusieurs fois en Géorgie est de fabrication russe : renseignements américains

Une vidéo de migrants haïtiens votant aux élections géorgiennes est fausse et est l’œuvre d’« acteurs d’influence russes », selon les renseignements américains.

Dans le clip, deux personnes prétendant être des migrants haïtiens déclarent qu’elles envisagent de voter plusieurs fois dans deux comtés différents de Géorgie pour la vice-présidente Kamala Harris.

« Nous votons Kamala Harris. Hier, nous avons voté dans le comté de Gwinnett et aujourd’hui, nous votons dans le comté de Fulton », a déclaré une personne. « Nous avons tous nos documents – le permis de conduire. Nous invitons tous les Haïtiens à venir en Amérique et à amener leurs familles. »

La vidéo a été amplifiée par des comptes de droite sur les réseaux sociaux.

« Le [U.S. Intelligence Community] estime que des acteurs d’influence russes ont fabriqué une vidéo récente montrant faussement des individus prétendant être originaires d’Haïti et votant illégalement dans plusieurs comtés de Géorgie », lit-on dans une déclaration conjointe du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), du FBI et de la cybersécurité et des infrastructures. Agence de sécurité (CISA).

« Ce jugement est basé sur les informations dont dispose l’IC et les activités antérieures d’autres acteurs d’influence russes, y compris des vidéos et d’autres activités de désinformation. Le secrétaire d’État géorgien a déjà réfuté les affirmations de la vidéo comme étant fausses. »

Le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, a déclaré jeudi soir que la vidéo était « manifestement fausse » et probablement le produit de trolls russes « tentant de semer la discorde et le chaos à la veille des élections ».

LES COMTÉS RURAUX DE GÉORGIE DEPASSENT LES FORTERESS DE DEM ALORS QUE L’ÉTAT DE PEACH BRISE LES RECORDS DE VOTE PRÉCOCE

Le communiqué de la communauté du renseignement indique que la vidéo « fait partie d’un effort plus large de Moscou visant à soulever des questions infondées sur l’intégrité des élections américaines et à attiser les divisions entre Américains ».

« A l’approche du jour du scrutin et dans les semaines et les mois qui suivront, le CI s’attend à ce que la Russie crée et diffuse du contenu médiatique supplémentaire qui cherche à saper la confiance dans l’intégrité de l’élection et à diviser les Américains. »

La Géorgie est l’un des sept États swing qui pourraient décider de l’élection présidentielle. Plus de la moitié de l’électorat enthousiaste de l’État s’est déjà rendu aux urnes lors de la période de vote anticipé. L’ancien président Donald Trump a remporté la Géorgie en 2016 tandis que le président Joe Biden a remporté l’État de Peach en 2020.

Les migrants haïtiens se sont retrouvés au centre de l’actualité américaine après que les allégations infondées selon lesquelles ils mangeaient des animaux domestiques à Springfield, dans l’Ohio, aient été amplifiées par Trump et le sénateur de l’Ohio, JD Vance. La ville de 60 000 habitants a connu un afflux rapide de quelque 20 000 migrants, en grande partie d’origine haïtienne, au cours des dernières années.

Un rapport de l’ODNI la semaine dernière indiquait avec certitude que la Russie préférait que l’ancien président Donald Trump remporte les élections et que l’Iran préférait Harris. Les deux adversaires américains s’efforcent d’interférer dans les élections.

« Moscou et Téhéran pourraient également voir une opportunité de continuer à promouvoir des contenus favorisant leur résultat préféré », indique le rapport. « Par exemple, des acteurs d’influence russes ont diffusé des messages négatifs à l’égard de la vice-présidente Harris et ont publiquement allégué des théories du complot concernant son élévation au sommet de la liste. Les cyberacteurs iraniens pourraient tenter de publier du contenu dénigrant l’ancien président Trump. »

Le rapport prévient également que la Chine, l’Iran et la Russie sont « mieux préparés à exploiter » les élections de cette année grâce aux « leçons tirées du cycle 2020 ».

La Chine, la Selon le rapport, il est probable qu’il concentrera ses efforts sur les élections au Congrès à scrutin inférieur.

« ILLÉGAL, INCONSTITUTIONNEL ET NUL » : LE JUGE DE GÉORGIE ANNULE LES NOUVELLES RÈGLES ÉLECTORALES APRÈS DES COMBATS JURIDIQUES

Le rapport révèle que les acteurs étrangers « s’abstiendront probablement » d’essayer de modifier le décompte des voix puisque les machines à voter ne sont pas connectées à Internet et que 97 % des électeurs vivent dans des circonscriptions avec des registres papier et une piste d’audit papier – et cela pourrait inciter Washington va riposter.

Mais les adversaires américains ont tiré les leçons du long processus de dépouillement des voix en 2020.

« Beaucoup de ces pays n’ont pas pleinement apprécié les différents processus électoraux qui se déroulent après la clôture des bureaux de vote, et maintenant qu’ils sont plus conscients de leur importance, ils ont une plus grande capacité à tenter de les perturber », a déclaré aux journalistes un responsable de l’ODNI.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables du renseignement ont régulièrement averti que Pékin, Moscou et Téhéran ferait des heures supplémentaires pour semer la division et saper la confiance dans le système gouvernemental américain au cours d’une année électorale, et en particulier dans les jours précédant le jour du scrutin.