La vidéo de Memphis battant les projecteurs sur le premier compte rendu de la police

Une vidéo récemment publiée montre des policiers de Memphis frappant l’automobiliste Tire Nichols avec des coups de poing et de pied et utilisant également du gaz poivré et une matraque, Nichols hurlant de douleur alors qu’il tentait de se protéger des coups.

Pourtant, initialement, dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux le lendemain de l’incident, la police de Memphis a utilisé un langage vague pour décrire l’attaque et n’a rien dit pour suggérer que les policiers avaient agi avec l’insensibilité et la violence capturées par les clips vidéo rendus publics vendredi soir.

C’est le dernier exemple d’une longue série de premiers récits de la police concernant le recours à la force qui se sont révélés plus tard avoir minimisé ou ignoré des rencontres violentes et parfois mortelles, y compris le récit donné par la police de Minneapolis après le meurtre de George Floyd en 2020.

Dans son premier commentaire sur l’arrestation dans la nuit du 7 janvier de Nichols, un employé de FedEx âgé de 29 ans, par des membres de la soi-disant unité Scorpion de la police de la ville, le département a dit vaguement que les officiers impliqués avaient été « systématiquement soulagés ». du devoir » au cours d’une enquête et une agence extérieure avait été amenée à intervenir.

Alors que Nichols était en train de mourir dans un hôpital, le compte rendu officiel de la police a déclaré qu’il avait été arrêté pour conduite imprudente lorsqu'”une confrontation s’est produite” et qu’il s’est enfui à pied. Il était presque chez lui après avoir pris des photos de coucher de soleil dans un parc.

« Alors qu’il tentait de mettre le suspect en garde à vue, une autre confrontation s’est produite ; cependant, le suspect a finalement été appréhendé », a déclaré la police le 8 janvier. « Par la suite, le suspect s’est plaint d’avoir un essoufflement, moment auquel une ambulance a été appelée sur les lieux. Le suspect a été transporté à l’hôpital St. Francis dans un état critique.

Aucune mention n’a été faite de coups de poing, de pied, de gaz poivré ou de coups de matraque.

Les services de police pourraient accroître la confiance du public en étant plus transparents et ouverts avec des déclarations initiales sur de telles rencontres, a déclaré Ayesha Bell Hardaway, professeur à la Case Western Reserve Law School.

“C’est trompeur”, a déclaré Bell Hardaway à propos de la première déclaration de la police concernant l’arrestation de Nichols. “Cela sonne comme un contrôle routier régulier, alors qu’en fait nous savons qu’il ne s’agissait pas d’agents en patrouille à la recherche d’un excès de vitesse.”

“Je me demande ce qui les a poussés à signaler cet incident et à le reconnaître”, a déclaré Bell Hardaway.

Interrogée sur cette déclaration initiale, la porte-parole de la police de Memphis, le major Karen Rudolph, a déclaré samedi que, comme “toutes les informations publiées, elles sont préliminaires”.

Nichols et les cinq officiers, qui ont été accusés de meurtre et renvoyés du département, sont tous noirs.

Il est courant que les services de police publient des informations sur un incident avec très peu de description lorsqu’ils manquent de détails complets, souvent simplement “des informations si génériques qu’elles sont effectivement inutiles”, a déclaré Seth Stoughton, professeur de droit à l’Université de Caroline du Sud, un ancien officier de police. .

“Je ne pense pas vraiment que ce soit un énorme problème, tant qu’il y a un suivi détaillé”, a déclaré Stoughton. « Les agences doivent être conscientes du potentiel de mensonges par omission. Ou de la tromperie, ne disons pas des mensonges, ou d’être induit en erreur par omission.

L’avocat des droits civiques Michael Avery, fondateur du National Police Accountability Project, a déclaré que la police et les élus peuvent avoir intérêt à minimiser l’inconduite des agents.

“Ils ne veulent pas reconnaître que ces choses se produisent, en particulier pas dans leur ville ou sous leur surveillance”, a déclaré Avery. “Je dirais qu’il y a une prédisposition au déni.”

Il a déclaré que l’utilisation du temps passif dans la déclaration initiale de la police de Memphis – selon laquelle des affrontements avaient eu lieu – masquait ce qui s’était réellement passé.

“Ce n’est pas vrai non plus”, a déclaré Avery. « Il s’est plaint d’essoufflement ? Quand vous regardez la vidéo, il est allongé là, inconscient ou semi-conscient. Décrire cela comme une plainte d’essoufflement est ridicule.

Nichols est décédé le 10 janvier. En annonçant sa mort le lendemain, le Tennessee Bureau of Investigation a déclaré qu’il avait « succombé à ses blessures », mais n’a pas décrit leur nature.

Ce n’est que trois jours plus tard, le 14 janvier, que le public a appris que Nichols avait subi un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale après avoir été battu par la police, lorsque son beau-père l’a dit aux médias locaux. Plus récemment, les avocats de la famille de Nichols ont déclaré qu’une autopsie menée par un médecin légiste qu’ils avaient embauché avait révélé une hémorragie interne importante.

La référence aux problèmes respiratoires rappelait la mort de Floyd en 2020 après qu’un policier de Minneapolis se soit agenouillé sur la nuque pendant quelques minutes alors qu’il était allongé face contre terre dans la rue et criait à plusieurs reprises: «Je ne peux pas respirer». La police a d’abord déclaré publiquement que Floyd était décédé d’un “incident médical lors d’une interaction avec la police”.

Le porte-parole de la police de Minneapolis qui a publié cette déclaration a déclaré plus tard qu’il n’avait pas visité les lieux ni examiné les images de la caméra corporelle, et qu’une fois que la vidéo d’un spectateur a fait surface et que des agences extérieures ont été amenées, il n’a pas été en mesure de publier une déclaration corrigée.

Des vidéos rendues publiques ont également contredit les récits de la police ailleurs, comme à Buffalo, New York, où des officiers ont déclaré qu’un manifestant s’était cogné la tête lorsqu’il “avait trébuché et était tombé”, mais la vidéo montrait qu’il avait été bousculé par deux officiers.

À Philadelphie, des policiers ont déclaré qu’un étudiant gravement blessé à la tête par une matraque métallique avait agressé un policier. Mais l’étudiant a été libéré après que les procureurs ont vu une vidéo montrant un officier le frappant à la tête et au cou avec la matraque.

