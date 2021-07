La vidéo de marche sur la rampe de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah de Babita Ji alias Munmun Dutta devient virale – Regardez | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice populaire Munmun Dutta, mieux connue sous le nom de Babita Ji parmi les fans, a une fois de plus accaparé les projecteurs pour sa marche sur la rampe grésillante. Elle est allée sur Instagram et a partagé quelques publications, gagnant un million de cœurs de ses fans.

Babita Ji alias Munmun Dutta a écrit: J’ai eu un petit moment de défilé. #reels #reelsinstagram #reelsvideo #reelsindia #reelkarofeelkaro #reelitfeelit #munmundutta #runwaymoment #runwaymodel #modelmoments #sundayvibes

L’actrice a récemment fait la une des journaux pour avoir utilisé une insulte de « casteiste » dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, et FIR a également été déposée contre elle. Cependant, l’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah s’est excusée d’avoir involontairement blessé les sentiments d’une communauté sur ses réseaux sociaux.

Le premier contact de Munmun Dutta avec le jeu d’acteur a commencé dans l’émission télévisée de 2004 « Hum Sab Baraati ». Elle a également fait ses débuts au cinéma dans Mumbai Xpress de Kamal Haasan en 2005, suivi de son apparition dans le film « Holiday » de 2006.

Elle joue Babita Iyer dans l’une des sitcoms les plus anciennes à la télévision « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » et est devenue un nom familier depuis ses débuts en 2008.