La vidéo de Madonna léchant l’eau d’un bol pour chien devient virale

L’auteure-compositrice-interprète américaine Madonna fait à nouveau la une des journaux. Cette fois, pour ce qui ressemble à lécher l’eau d’une gamelle pour chien. Elle a partagé un clip sur son compte Instagram officiel mercredi et Internet n’est pas impressionné. La chanteuse porte un pull vert fluo, des collants et des cuissardes. Le clip commence par sa pose pour des photos où on la voit assise sur une moto avant de passer à un clip flou avec sa tête juste au-dessus du bol du chien. On dirait qu’elle en tire de l’eau. Elle a ajouté la chanson I Wanna Be Your Dog des Stooges à son clip. Jetez un oeil ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé avec véhémence leur dégoût et leur grincer des dents face au clip. Beaucoup de ceux qui se disaient fans de Madonna ont exprimé leur mécontentement face à son message désormais viral. Quelques-uns d’entre eux l’ont qualifié de “gênant” dans la section des commentaires. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Je ne sais pas quelle épave de train est la plus difficile à regarder pour toi ou pour Britney ? La seule différence est que vous êtes plus âgé et que vous portez des vêtements plus récents. C’est normal de disparaître et d’être simplement.

Un autre utilisateur a écrit: «J’aimais Madonna mais c’est juste pitoyable. Je suis tellement triste de la voir se manquer de respect comme ça. Fille ce n’est pas la classe, qu’est-ce qui t’est arrivé? Il est temps de ne plus suivre.

« Y a-t-il un intérêt à ces ridicules selfies modifiés sans fin ? C’est à la limite du narcissique », a lu un autre commentaire.

Un quatrième utilisateur a écrit : « Rien de tout cela n’est stimulant ou « différent ». Vous avez perdu le contact. Avant, tu étais en avance sur le match. Vous l’avez créé. Les changements de votre corps aussi. C’est un désespoir criant de rester jeune ou pertinent. La dernière chose que nous aurions pu attendre de Madonna.

Pendant ce temps, l’auteur-compositeur-interprète est la première artiste féminine à recevoir le Video Vanguard Award en 1986. Parallèlement à cela, il a remporté 7 Grammy Awards et a 28 nominations, 2 Golden Globe Awards sur 7 nominations et 2 Brit Awards sur 12 nominations. .

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici