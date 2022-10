La vidéo de l’ouragan Ian ‘street shark’ défie toute croyance

Les photos et vidéos de requins et d’autres espèces marines nageant dans les eaux de crue des banlieues constituent des canulars populaires lors de tempêtes massives. Mais une vidéo sur téléphone portable filmée lors de l’assaut de l’ouragan Ian sur le sud-ouest de la Floride n’est pas simplement une autre histoire de poisson.

La vidéo époustouflante, qui montrait un gros poisson noir avec des nageoires dorsales acérées se débattant dans une arrière-cour inondée de Fort Myers, a accumulé plus de 12 millions de vues sur Twitter en une journée, alors que les utilisateurs ont répondu avec incrédulité et des comparaisons avec le « Sharknado ». séries de films.

Dominic Cameratta, un promoteur immobilier local, a confirmé qu’il avait filmé le clip depuis sa terrasse arrière mercredi matin lorsqu’il a vu quelque chose “s’effondrer” dans la cour inondée de son voisin.

“Je ne savais pas ce que c’était – ça ressemblait juste à un poisson ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “J’ai zoomé, et tous mes amis sont comme, ‘C’est comme un requin, mec!”‘

Il a deviné que le poisson mesurait environ 4 pieds de long.

Une vidéo de ce que beaucoup soupçonnaient d’être un petit requin nageant dans une inondation à Fort Myers est devenue virale lorsque l’ouragan Ian a commencé à frapper la Floride. Cependant, la vidéo est authentique, mais si elle montre un petit requin ou un autre type de poisson n’a pas encore été déterminée. pic.twitter.com/w3EPiDnOAi — Récit (@Storyful) 30 septembre 2022

Les experts étaient d’avis mitigé quant à savoir si le clip montrait un requin ou un autre gros poisson. George Burgess, ancien directeur du programme sur les requins du Florida Museum of Natural History, a déclaré dans un e-mail qu’il “semble être un requin juvénile”, tandis que le Dr Neil Hammerschlag, directeur du programme de conservation des requins de l’Université de Miami, a écrit que “c’est assez difficile à dire.

Néanmoins, certains utilisateurs de Twitter ont surnommé le malheureux poisson le « requin de la rue ».

La poussée s’est aggravée à Fort Myers au fil de la journée. Cameratta a déclaré que l’inondation venait à peine de commencer lorsque le clip a été pris, mais que les eaux étaient “jusqu’à notre maison” au moment où l’AP l’a atteint par téléphone mercredi soir.

Il a dit que le poisson avait peut-être remonté du ruisseau Hendry voisin dans un bassin de rétention, qui a ensuite débordé, renversant la créature dans le jardin de son voisin. Une analyse visuelle de la propriété voisine a confirmé qu’elle correspond aux repères physiques de la vidéo.

Leslie Guelcher, professeur d’études sur le renseignement à l’Université Mercyhurst à Erie, en Pennsylvanie, faisait partie des détectives en ligne qui pensaient initialement que la vidéo était fausse.

« Ne pensez pas que c’est réel. Selon l’index de la vidéo, elle a été créée en juin 2010. Quelqu’un d’autre l’a postée à 10h comme à Fort Myers, mais l’onde de tempête n’était pas comme ça à 10h », a-t-elle tweeté mercredi.

Guelcher a reconnu plus tard, cependant, que les outils en ligne qu’elle et d’autres utilisaient pour établir les origines de la vidéo n’indiquaient pas réellement quand la vidéo elle-même avait été créée, simplement quand le profil de l’utilisateur sur les réseaux sociaux avait été créé.

L’AP a confirmé à travers les métadonnées du clip original qu’il avait été capturé mercredi matin.

“Cela a un peu plus de sens du point de vue des inondations”, a-t-elle déclaré par e-mail, lorsqu’elle a été informée que le poisson avait été repéré près d’un étang débordant. “Mais comment diable un requin irait-il du golfe du Mexique à un bassin de rétention ?”

Yannis Papastamatiou, un biologiste marin qui étudie le comportement des requins à l’Université internationale de Floride, a déclaré que la plupart des requins fuient les baies peu profondes avant les ouragans, éventuellement avertis de leur arrivée par un changement de pression barométrique. Un requin aurait pu accidentellement nager dans la crique, a-t-il dit, ou y avoir été emporté.

“Les jeunes requins bouledogues sont des habitants communs des eaux à faible salinité – rivières, estuaires, baies subtropicales – et apparaissent souvent dans des vidéos similaires dans des plans d’eau FL connectés à la mer tels que des canaux côtiers et des étangs”, a déclaré Burgess. “En supposant que les attributs de lieu et de date sont corrects, il est probable que ce requin a été emporté vers le rivage avec la montée des mers.”

Cameratta a envoyé la vidéo à une discussion de groupe sur WhatsApp mercredi matin, selon son ami John Paul Murray, qui a envoyé à l’AP une capture d’écran horodatée.

“Contenu incroyable”, a écrit Murray en réponse.