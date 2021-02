LE PACIFICATEUR

Jackie Weaver

Jackie Weaver assistait les conseillers lors de la désormais célèbre réunion du conseil paroissial de Handforth qui a attiré l’attention nationale.

Elle est la directrice générale de l’Association des conseils locaux du Cheshire.

Jackie est mariée à Stuart, un ingénieur en design à la retraite, et ils ont trois enfants adultes – mais pas de petits-enfants.

Le groupe est une organisation basée sur des membres qui existe pour promouvoir les droits et les intérêts du conseil municipal et paroissial dans les arrondissements de Cheshire East, Cheshire West et Chester, Warrington, Trafford et Halton.

Il fournit un soutien, y compris un soutien juridique, aux conseils locaux de la région, ainsi que la gestion d’un programme de formation pour les commis et les conseillers.

La réunion a maintenant été vue par 3 millions de personnes.

Elle a déclaré à Woman’s Hour de BBC Radio Four: « Je suppose que la surprise vient en grande partie parce qu’en réalité 99,99% – c’est un fait réel j’en suis sûr – des réunions du conseil ne sont tout simplement pas comme ça. Ils sont souvent moins excitants que nous pourrions l’espérer.

Mme Weaver a déclaré qu’elle n’avait eu « rien d’autre qu’un soutien vraiment adorable et positif » depuis que le clip était devenu viral.

Elle a dit qu’il était important d’essayer d’éradiquer les «mauvais comportements» des conseils locaux.

Elle a ajouté: « Beaucoup d’entre nous travaillons très dur – et cela inclut le gouvernement central – pour essayer de faire quelque chose à ce sujet, car nous sommes passionnés par le fait que le gouvernement local est le mécanisme par lequel les gens peuvent vraiment s’engager avec leurs communautés. ».

FACTION UN

Brian Tolver

Brian Victor Tolver est le président du conseil paroissial de Handforth.

Il a été réélu en tant que candidat (indépendant) de l’Association des contribuables Handforth pour le South Ward on Handforth Parish Council en 2019, obtenant 271 voix.

Il est conseiller paroissial depuis plus de cinq ans et est membre fondateur de Hands Off Handforth Green Belt (HoHGB) – un groupe de campagne visant à « protéger notre village d’un développement inutile sur notre précieux espace ouvert ».

En dehors du conseil, il dirige une entreprise de logiciels appelée Brooke House Ltd.

Aled Brewerton

Aled Brewerton est un conseiller indépendant qui représente le quartier Handforth West.

Il a été élu à son siège en 2019, remportant 353 voix.

Il est actuellement vice-président du conseil et président du comité des finances du conseil.

En dehors du conseil, il est un avocat indépendant et un « enquêteur professionnel » qui dirige A2Z Investigations Ltd.

Barry Burkhill

Barry Edward Burkhill est un conseiller indépendant de la Handforth «Ratepayers Association» du conseil paroissial de Handforth.

Il représente Handforth South Ward et a été réélu au siège avec 316 voix en 2019.

Il est également élu pour représenter le quartier Handforth à East Chesire Borough Council. Il a été réélu pour la troisième fois en 2019. après avoir été élu pour la première fois en 2011.

En plus de cela, il est l’actuel maire de Cheshire East. Il a représenté Handforth pendant 38 ans et pendant 28 ans, il a été membre du conseil municipal de Macclesfield, dont il a été élu maire en 2007.

En dehors du conseil, il est à la retraite.

FACTION DEUX

Susan Moore

Susan Moore a été élue au conseil de la paroisse de Handforth en 2019. Elle est conseillère indépendante, représentant le quartier Handforth West, qu’elle a remporté avec 451 voix.

En dehors du conseil, elle est impliquée dans Moore Secure Ltd – une entreprise qui installe des vidéosurveillance, des alarmes d’incendie et d’autres mesures de sécurité à domicile.

John Smith

John Michael Smith est un conseiller indépendant du conseil paroissial de Handforth.

Il représente Handforth East Ward, siège pour lequel il a été réélu sans contestation en 2019.

Il est instructeur de conduite indépendant à l’extérieur du conseil.

Son épouse, Julie, est assistante en pharmacie et conseillère.

Elle s’est présentée en tant que candidate indépendante pour le quartier Handforth Borough du Cheshire East Council en 2019 – un siège qu’elle a remporté.

Le couple aurait cinq enfants adultes et deux petits-fils.

Cynthia Sampson

Cynthia Margaret Samson est conseillère indépendante du conseil de la paroisse de Handforth.

Elle représente le quartier Handforth East, siège auquel il a été réélu sans contestation en 2019.

Elle est comptable à la retraite mariée à Christopher Sampson, un chauffeur de l’épilepsie à Chesire. soutenir la charité, le David Lewis Center.