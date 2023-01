La vidéo de l’arrestation de Tire Nichols publiée par les autorités de Memphis

MEMPHIS, Tennessee –

Les autorités de Memphis ont diffusé vendredi des séquences vidéo montrant Tire Nichols battu par des policiers qui retenaient l’automobiliste noir et le frappaient à plusieurs reprises avec leurs poings, leurs bottes et leurs matraques alors qu’il criait pour sa mère et suppliait: “‘J’essaie juste de rentrer à la maison .”

La vidéo est remplie de moments violents montrant les officiers, qui sont également noirs, pourchassant et frappant Nichols et le laissant sur le trottoir appuyé contre une voiture de police alors qu’ils se cognaient au poing et célébraient leurs actions.

Les images sont apparues un jour après que les officiers ont été accusés de meurtre dans la mort de Nichols. Les images effrayantes d’un autre homme noir mourant aux mains de la police ont renouvelé des questions difficiles sur la façon dont les rencontres fatales avec les forces de l’ordre se poursuivent même après des appels répétés au changement.

L’enregistrement montre que la police a sauvagement battu le travailleur de FedEx, âgé de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque. L’équipe juridique de la famille Nichols a comparé l’agression au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King.

Après que le premier officier ait brutalement sorti Nichols d’une voiture, on peut entendre Nichols dire: “Je n’ai rien fait”, alors qu’un groupe d’officiers commence à le faire tomber au sol.

On entend un officier crier: “Tase-le! Tase-le!”

Nichols dit calmement : “OK, je suis au sol.”

“Vous faites vraiment beaucoup en ce moment”, dit Nichols. “J’essaie juste de rentrer à la maison.”

“Arrête, je ne fais rien”, crie-t-il quelques instants plus tard.

On peut alors voir Nichols courir alors qu’un officier tire un Taser sur lui. Les officiers commencent alors à poursuivre Nichols.

D’autres agents sont appelés et une recherche s’ensuit avant que Nichols ne soit attrapé à une autre intersection. Les policiers l’ont battu avec une matraque et lui ont donné des coups de pied et de poing.

Des images de caméras de sécurité montrent trois officiers entourant Nichols alors qu’il se trouve dans la rue coincée entre des voitures de police, avec un quatrième officier à proximité.

Deux officiers maintiennent Nichols au sol pendant qu’il se déplace, puis le troisième semble lui donner un coup de pied à la tête. Nichols s’effondre plus complètement sur le trottoir avec les trois officiers qui l’entourent. Le même officier lui donne à nouveau un coup de pied.

Le quatrième officier s’approche alors, déploie une matraque et la tient au niveau des épaules tandis que deux officiers tiennent Nichols debout, comme s’il était assis.

“Je vais te matraquer”, peut-on entendre dire un officier. Sa caméra corporelle le montre lever sa matraque tandis qu’au moins un autre officier tient Nichols. L’officier frappe Nichols dans le dos avec la matraque trois fois de suite.

Les autres officiers semblent alors hisser Nichols sur ses pieds, avec lui tombant comme une poupée, à peine capable de rester debout.

Un officier le frappe alors au visage, alors que l’officier à la matraque continue de le menacer. Nichols trébuche et se retourne, toujours retenu par deux officiers. L’officier qui l’a frappé se dirige alors vers le devant de Nichols et le frappe trois fois de plus. Puis Nichols s’effondre.

Deux officiers peuvent alors être vus au sommet de Nichols au sol, avec un troisième à proximité, pendant environ 40 secondes. Trois autres officiers se précipitent alors et on peut en voir un en train de donner des coups de pied à Nichols au sol.

À un moment donné, alors que Nichols est effondré contre une voiture, aucun des officiers ne vient en aide. Les images de la caméra corporelle montrent une vue à la première personne de l’un d’eux se penchant et attachant sa chaussure.

Il faut plus de 20 minutes après que Nichols a été battu et sur le trottoir avant que des soins médicaux ne lui soient prodigués, même si deux pompiers sont arrivés sur les lieux avec du matériel médical dans les 10 minutes.

Des villes à travers le pays se sont préparées à de grandes manifestations. Les proches de Nichols ont exhorté les partisans à manifester pacifiquement.

La directrice de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a décrit les actions des policiers comme “odieuses, imprudentes et inhumaines” et a déclaré que son département n’avait pas été en mesure de prouver l’allégation de conduite imprudente qui avait motivé l’arrêt.

Elle a déclaré à l’Associated Press dans une interview qu’il n’y avait pas de vidéo de l’arrêt de la circulation qui montre Nichols conduisant imprudemment.

Lors de l’arrêt initial, la vidéo montre que les agents étaient “déjà renforcés, à environ 10”, a-t-elle déclaré. Les agents étaient “agressifs, bruyants, utilisant un langage profane et ont probablement effrayé M. Nichols dès le début”.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, a plaidé pour la paix.

“Je ne veux pas qu’on brûle notre ville, qu’on déchire les rues, parce que ce n’est pas ce que représentait mon fils”, a-t-elle déclaré jeudi. “Si vous êtes là pour moi et Tyre, alors vous protesterez pacifiquement.”

S’exprimant à la Maison Blanche, le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il était “très préoccupé” par la perspective de violences et a appelé à ce que les manifestations restent pacifiques.

Biden a déclaré qu’il avait parlé avec la mère de Nichols plus tôt dans la journée et lui avait dit qu’il allait “soutenir” au Congrès d’adopter la loi George Floyd “pour que cela soit sous contrôle”. La législation, qui a été bloquée, vise à lutter contre les fautes policières et la force excessive et à renforcer les efforts de responsabilisation du gouvernement fédéral et des États.

Les archives judiciaires ont montré que les cinq anciens officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été arrêtés.

Les officiers font chacun face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Quatre des cinq officiers avaient déposé une caution et avaient été libérés vendredi matin, selon les dossiers du tribunal et de la prison.

Le meurtre au deuxième degré est passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.

Le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, a déclaré vendredi soir dans un communiqué que deux députés qui sont apparus sur les lieux après le passage à tabac ont été relevés de leurs fonctions en attendant le résultat d’une enquête interne.

Patrick Yoes, le président national de l’Ordre Fraternel de la Police, a condamné les actions présumées des officiers de Memphis.

“L’événement tel qu’il nous est décrit ne constitue pas un travail de police légitime ou un contrôle routier qui a mal tourné. Il s’agit d’une agression criminelle sous prétexte de la loi”, a déclaré Yoes dans un communiqué.

Des rassemblements et des manifestations étaient prévus vendredi soir à Memphis, Boston, Chicago, Detroit, New York, Portland, Oregon et Washington.

Romanucci et l’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente également la famille de Nichols, ont appelé le chef de la police à dissoudre la soi-disant unité scorpion du département axée sur la criminalité de rue.

Davis a déclaré que d’autres officiers faisaient toujours l’objet d’une enquête pour violation de la politique du département. En outre, elle a indiqué qu'”un examen complet et indépendant” sera mené sur les unités spécialisées du département, sans donner plus de détails.

Alors que les enquêtes étatiques et fédérales se poursuivent, Davis a promis la “coopération pleine et entière” du service de police.

——



les journalistes de l’Associated Press Aaron Morrison à New York ; Travis Loller à Nashville, Tennessee ; et Rebecca Reynolds à Lexington, Kentucky, ont contribué à ce rapport.