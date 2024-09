La vidéo de l’arrestation de Diddy le montre menotté à l’hôtel

Quelques jours après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs, accusé au niveau fédéral de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution, une vidéo montrant prétendument sa détention a été rendue publique.

En images publié par TMZ Vendredi, un homme qui serait Combs entre dans le hall d’un hôtel avec un groupe de personnes et est immédiatement emmené par deux hommes. Dans une autre scène, quatre hommes ramènent Combs hors du hall d’entrée alors que ses mains sont derrière son dos, apparemment menotté.

L’incident a eu lieu lundi au Park Hyatt New York, où Combs séjournait depuis plus d’une semaine après s’être rendu à New York, comme l’ont décrit ses avocats, pour « se rendre » aux autorités.

USA TODAY a contacté les avocats de Combs pour obtenir leurs commentaires sur la vidéo.

Le lendemain de son arrestation, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a dévoilé mardi un document de 14 pages acte d’accusation du grand jury fédéral Les enquêteurs ont révélé une enquête fédérale approfondie et en cours sur l’icône du hip-hop. Les enquêteurs affirment que l’homme de 54 ans a minutieusement manipulé ses finances et son statut dans l’industrie du divertissement pour « assouvir ses désirs sexuels » dans un schéma d’abus « récurrent et largement connu ».

Lors de sa comparution en justice mardi, Combs a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation. En attendant son procès, Combs est détenu en isolement dans l’unité spéciale de détention du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement qui a fait la une des journaux en raison des mauvaises conditions de détention des détenus.

Au milieu de la vague de poursuites civiles déposées contre lui par des victimes présumées pour des allégations de mauvaise conduite s’étalant sur trois décennies, Combs a maintenu son innocence.

Pourquoi les juges ont refusé de libérer Diddy sous caution

Dans une lettre adressée mercredi au juge de district américain Andrew L. Carter, les avocats de Combs ont demandé que celui-ci soit libéré sous caution de 50 millions de dollars garantie par la valeur nette de sa maison et de celle de sa mère en Floride, au motif qu’il s’était rendu disponible pour être détenu par le gouvernement. La lettre précisait également que Combs, ses filles et sa mère avaient remis leurs passeports à son avocat.

Cependant, deux juges différents ont rejeté cette semaine les demandes de libération sous caution de Combs. Le premier juge, la juge fédérale Robyn Tarnofsky, s’est rangé du côté des avocats américains selon lesquels Combs représentait un risque s’il était libéré et placé en détention à domicile.

« Je ne crois pas que l’avocat ait la capacité de vous contrôler, compte tenu des préoccupations très importantes que j’ai, notamment en raison de la toxicomanie et de ce qui semble être des problèmes de colère », a déclaré Tarnofsky à Combs et à son avocat, selon une transcription du tribunal examinée par USA TODAY.

« Le danger, je pense, est assez sérieux », a-t-elle ajouté à propos de la libération de Combs, estimant que la caution proposée par son équipe ne « garantirait pas son retour au tribunal, ni la sécurité de la communauté, ni l’absence de subornation de témoins ».

Les preuves contre Diddy incluent des vidéos de « freak offs » et des dizaines de témoins

Dans une lettre du 17 septembre adressée au juge, demandant que Combs soit emprisonné jusqu’à son procès, le procureur américain Damian Williams affirme que son bureau dispose de « témoignages de dizaines de témoins et de victimes de ses abus en série, ainsi que de preuves provenant de dizaines de ses propres appareils électroniques et de ceux de ses co-conspirateurs ».

Les enquêteurs ont saisi plus de 90 téléphones portables, ordinateurs portables, comptes de stockage en nuage ainsi qu’au moins 30 périphériques de stockage. Ils ont émis plus de 300 assignations à comparaître devant un grand jury pour obtenir ces preuves auprès de fournisseurs de communications, d’entreprises technologiques et de médias sociaux, d’institutions financières et des sociétés de Combs.

« Des dizaines de victimes et de témoins ont fourni des informations détaillées, crédibles et corroborées contre l’accusé. Parmi ces personnes, beaucoup ont personnellement subi et été témoins de violences et d’autres crimes commis par l’accusé », a écrit Williams. Ces témoins disposent de dossiers financiers, de déplacements et de communications pour étayer leurs témoignages, a-t-il ajouté.

Les procureurs auraient « des dizaines » de vidéos montrant les soi-disant « freak offs » de Combs – parfois des performances sexuelles de plusieurs jours entre des travailleuses du sexe et des personnes qu’il aurait forcées à participer par le biais de stupéfiants et d’intimidation – qui corroborent les témoignages de témoins.

L’acte d’accusation de Combs stipule que les agents de la Homeland Security Investigations ont procuré de la drogue et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant qui auraient été utilisées par les « freak offs » de Combs lors des raids du 25 mars au domicile de Combs. Plusieurs fusils AR-15 et des chargeurs de grande capacité auraient également été découverts.

Les avocats de Combs ont promis de faire appel du refus du tribunal devant la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis. La prochaine audience de l’accusé aura lieu le 9 octobre.

