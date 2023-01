La vidéo de l’annonce de la grossesse d’un couple capture les réactions épiques d’amis

Les annonces de grossesse sont devenues une chose maintenant! Les beaux moments sont capturés sur caméra et partagés en ligne, ce qui les rend mémorables et même festifs. Une de ces vidéos est devenue virale après qu’un couple ait décidé de surprendre ses amis avec une annonce de grossesse. Ils ont enregistré leurs réactions épiques tout en faisant semblant de prendre une photo ensemble.

Dans la vidéo partagée par un créateur numérique, Jordan Lee, on pouvait trouver leurs amis (ses et sa femme Tiah) se rassemblant devant un arbre de Noël pour prendre une photo de leurs vacances amusantes. Alors que le clip montre le compte à rebours de 3, 2, 1… Jordan a lâché la bombe et s’est exclamé “Tiah est enceinte”. Juste à ce moment-là, la vidéo zoome au ralenti pour capturer les regards de joie, d’excitation, de surprise, etc., sur tout le monde. visages Quelle façon de chérir le moment!

Les internautes ont adoré le clip viral alors que l’un d’eux a commenté: «Yoooo, c’est une révélation incroyable. J’ai regardé ça 5 fois.” “C’est comme ça que vous savez que vous avez de super amis !!!! Ça me rend si heureux de les voir tous heureux pour vous !! Je vous envoie tout mon amour”, a déclaré un autre.

Partageant l’histoire de fond derrière le grand concept de fusionner les réactions au ralenti de leurs amis, Jordan, 29 ans, a déclaré à TODAY.com: «Je pensais que ce serait vraiment drôle si nous ralentissions la vidéo et faisions toutes les réactions zoomé de cette façon. Donc, je mourais d’envie de le faire et quand nous en avons eu l’occasion et que nous l’avons édité, c’était en fait parfait. De plus, le couple s’est senti motivé pour rendre son annonce de grossesse un peu plus spéciale, car il lutte contre l’infertilité depuis deux ans. Leurs amis étaient au courant des hauts et des bas qui ont fait surface tout au long. Même après une fécondation in vitro (FIV), on leur a dit qu’elles n’avaient que 50 % de chances d’implantation d’embryons. Donc, ils veulent vraiment capturer l’un des plus grands moments de leur vie.

Le couple a déclaré que la nouvelle de leur conception était totalement sincère et que la réaction de leurs amis était tout simplement géniale. “Nous n’avons pas arrêté de le regarder depuis probablement des semaines”, a déclaré Jordan. “Chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau que nous voyons, c’est tout simplement incroyable.”

