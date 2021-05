La vidéo de l’acteur de télévision Ravi Dubey avec sa femme Sargun Mehta sur la nouvelle chanson d’Udaariyaan, Ruttan, est pleine de romance – Regarder | Actualités télévisées

New Delhi: le couple le plus adorable de la télévision, Sargun Mehta et Ravi Dubey, a une énorme base de fans. Récemment, ils se sont lancés dans un nouveau voyage en tant que producteurs d’Udaariyaan. Le couple voulait qu’Udaariyaan ait une place spéciale dans le cœur de ses fans, donc des efforts pour le faire ressortir ont été mis en place. De la chanson thème chantée par Badshah ou de l’épisode spécial Baisakhi ayant B Praak – tout a bien fonctionné pour le spectacle.

Ravi Dubey et Sargun Mehta ont maintenant encore un autre numéro romantique, «Ruttan» chanté et composé magnifiquement par Gurnam Bhullar.

S’adressant à Instagram, Ravi a partagé un Reel romantique avec sa femme Sargun Mehta sur la chanson.

En parlant de la chanson, Ravi a exprimé: «Udaariyaan est une idée originale de Sargun et nous voulons que chaque occasion de la série soit spéciale et grandiose. Puisque l’histoire tourne autour de 3 vies et comment le destin jouera un rôle pour rassembler les amoureux. La chanson Ruttan convenait parfaitement à la série. nous sommes heureux que Gurnam Bhullar ait donné sa voix mélodique à cette chanson et l’ait rendue encore plus spéciale. Je suis sûr que les fans vont répandre leur amour sur ‘Ruttan’ et ‘Udaariyaan’

Sargun s’est ouvert sur la chanson «Ruttan» et a déclaré: «J’étais très excité d’assumer une nouvelle responsabilité de producteur. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu énormément d’amour pour le spectacle. meilleure musique de notre émission. Ruttan étant une chanson très récente et spéciale pour Ravi et moi. Surtout maintenant quand je suis loin de lui, cette chanson touche un accord et me fait encore plus manquer. Gurnam a rendu justice à la chanson J’espère que les fans donneront à Ruttan le même amour qu’ils ont apporté à notre émission. «

La chanson a déjà commencé à créer un buzz sur les charts musicaux!