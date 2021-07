La vidéo de l’accident de vélo du mari Nick Jonas de Priyanka Chopra devient virale parmi les internautes – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi: Il y a quelque temps, Nick Jonas, le mari de la musicienne et actrice américaine Priyanka Chopra, avait subi une énorme blessure lors d’un tournage, selon les rapports. Cependant, la raison de sa blessure n’était pas claire. Récemment, un portail de divertissement hollywoodien a publié une vidéo documentant son accident de vélo qui a entraîné des blessures aux côtes. Selon la vidéo partagée par Access Hollywood, Nick tournait pour l’émission Olympic Dreams avec ses frères Joe Jonas et Kevin Jonas.

Le trio faisait du vélo tout terrain sur un parcours d’obstacles lorsque Nick est soudainement tombé du vélo et s’est blessé. Peu de temps après, ses frères ont également ralenti et sont tombés de leur vélo. Plus tard, une ambulance était arrivée sur les lieux et Nick a été transporté à l’hôpital sur une civière.

Découvrez la vidéo virale de la chute de Nick:

À la suite de l’accident de Nick, l’actrice Priyanka Chopra est retournée aux États-Unis depuis Londres pour être avec son mari et le soutenir pendant qu’il accueillait les Billboard Music Awards 2021 et se produisait avec ses frères Kevin et Joe lors de la cérémonie.

Priyanka, impressionnée par son engagement au travail, a écrit un message d’appréciation pour lui et a écrit sur Instagram : » Un message d’appréciation de mari. Même une côte fêlée ne peut arrêter cette force de la nature. Tellement fier de toi bébé. Avec tout ce que tu fais ! , ta quête de l’excellence ! Tu m’inspires tous les jours ! Je l’ai écrasé aujourd’hui ! Je t’aime tellement !

Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont mariés lors d’une somptueuse fête de mariage qui a eu lieu le 2 décembre 2018 à Jodhpur. Elle s’est mariée à la fois lors d’une cérémonie hindoue traditionnelle et d’un mariage blanc, célébré par le père de Nick.