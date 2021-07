La vidéo de l’accident de vélo du mari de Priyanka Chopra, Nick Jonas, devient VIRALE

Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux selon lesquelles le mari de Priyanka Chopra Jonas, Nick Jonas, avait eu un accident sur le tournage de son tournage.

Des vœux de rétablissement ont été envoyés à l’artiste par des fans et des admirateurs du monde entier. Nick a ensuite vérifié qu’il avait été impliqué dans un accident de vélo et qu’il se rétablissait bien.

Une vidéo de Nick d’un événement préenregistré est récemment devenue virale. La chute de Nick du vélo a été montrée. On peut le voir en compétition avec ses frères aînés Joe Jonas et Kevin Jonas dans la vidéo.

Regardez la vidéo ici-

Priyanka Chopra est venue de Londres à Los Angeles peu de temps après son accident pour présenter les Billboard Music Awards 2021 avec son mari.

Après l’événement, elle a écrit une note sincère pour Nick. Partageant une photo pâteuse, elle a écrit : » Message d’appréciation du mari «

« Même une côte fêlée ne peut arrêter cette force de la nature. Tellement fière de toi bébé. Avec tout ce que vous faites ! Votre éthique de travail, votre quête de l’excellence ! Tu m’inspires tous les jours ! Je l’ai écrasé aujourd’hui ! Je t’aime beaucoup! »

Elle a récemment été vue dans le film de Rajkummar Rao et Adarsh ​​Gourav « The White Tiger » et aussi avec Farhan Akhtar et Zaira Wasim dans « The Sky is Pink » de Shonali Bose.

Son prochain projet Bollywood n’a pas encore été annoncé. L’actrice tourne actuellement son prochain projet hollywoodien à Londres.