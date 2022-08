La vidéo de la soirée dansante de la première ministre finlandaise Sanna Marin suscite l’indignation

Commentez cette histoire Commentaire

Le journal allemand Bild a nommé la Première ministre finlandaise Sanna Marin la “politicienne la plus cool du monde” la semaine dernière, qualifiant la dirigeante de 36 ans de “décontractée, moderne et sûre d’elle” alors qu’elle navigue contre la menace russe – et assiste également à des festivals de musique avec ses amis. Mais maintenant, cette réputation semble l’avoir mise dans l’eau chaude après que des images de Marin faisant la fête lors d’un événement privé aient été divulguées en ligne.

Dans une série de clips publiés sur Instagram, qui sont apparus mercredi, Marin et d’autres fêtards sont montrés en train de danser sur de la musique pop finlandaise – et quand le rythme baisse, ils se mettent à danser.

La pièce est recouverte de la brume violette des lumières de fête au néon, qui illuminent Marin alors qu’elle embrasse des amis, s’agenouille sur le sol et chante des chansons.

Alors que les vidéos circulaient en ligne cette semaine, certains critiques ont qualifié son comportement puériltandis que d’autres l’ont accusée de ne pas rester concentrée sur la crise du coût de la vie en Finlande.

Mais beaucoup d’autres se sont arrêtés et ont demandé : qu’est-ce qui se passe ? Les analystes disent que l’âge et le sexe de Marin – et l’intersection entre les deux – font d’elle une cible particulière pour les critiques dans un monde dirigé principalement par des hommes plus âgés.

“J’ai une vie de famille, j’ai une vie professionnelle et j’ai du temps libre à passer avec mes amis. À peu près comme beaucoup de gens de mon âge », a déclaré Marin jeudi, a rapporté la BBC.

Elle a déclaré que les vidéos étaient privées et filmées dans un espace privé. “Je regrette que ceux-ci soient devenus connus du public”, a déclaré Reuters en la citant.

Ce n’était pas la première fois que Marin, membre du Parti social-démocrate finlandais, était « pris » en train de faire la fête. En décembre, elle s’est excusée pour un autre incident au cours duquel elle est restée dans une boîte de nuit d’Helsinki jusqu’à 4 heures du matin sans son téléphone portable. Pendant son absence, une alerte a été envoyée sur le téléphone de Marin pour lui faire savoir qu’elle était un contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus. (Elle n’a pas fini par le contracter.)

Ses rivaux politiques se sont emparés des nouvelles vidéos cette semaine, appelant Marin à se soumettre à des dépistages volontaires de drogue. “Le peuple est également autorisé à attendre cela de son Premier ministre”, a déclaré Mikko Karna, député du parti du Centre.

Marin a riposté, disant au point de vente local Yle qu’elle était prête à passer un test de dépistage de drogue. “Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool. J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales », a-t-elle ajouté.

Un éditorial du journal finlandais Helsingin Sanomat a fait valoir que sa fête constituait un risque pour la sécurité.

“Le Premier ministre peut, dans une situation délicate, mettre les armes de la guerre de l’information entre les mains de ceux qui voudraient faire du mal à la Finlande”, a déclaré l’éditorial. « Il peut y avoir plus de fuites. Si ce n’est pas maintenant, alors à la prochaine fête.

Marin était la plus jeune dirigeante nationale en exercice au monde lorsqu’elle a été élue en 2019 à l’âge de 34 ans. Sa victoire l’a placée dans un petit mais puissant groupe de présidents et de premiers ministres élus dans la trentaine, dont Jacinda Ardern de Nouvelle-Zélande et Nayib Bukele d’El Salvador. .

En tant que Premier ministre finlandais, Marin a succédé à Antti Rinne, né en 1962 ; et avant lui, Juha Sipilä, né en 1961. Marin est né plus de deux décennies plus tard, en 1985.

La position de Marin au sein du bureau exécutif à elle seule “perturbe ce avec quoi les gens ont toujours été à l’aise en termes d’âge et de sexe (hommes plus âgés)”, a déclaré Sara Angevine, politologue au Whittier College, dans un e-mail.

Bettina Spencer, professeure au Saint Mary’s College, Notre Dame, In., a déclaré que les jeunes femmes dirigeantes sont examinées plus durement que leurs homologues masculins plus âgés.

“Les jeunes leaders ne sont pas pris au sérieux en raison de stéréotypes sur l’âge. Les femmes dirigeantes ne sont pas prises au sérieux sur la base de stéréotypes sur le genre. Les jeunes femmes leaders ne sont surtout pas prises au sérieux en raison de l’intersection de leur âge et de leur sexe », a déclaré Spencer.

“En tant que tels, ils font l’objet d’un examen plus rigoureux pour tout comportement qui renforce la conviction qu’ils ne sont peut-être pas” sérieux “, et cela inclut simplement danser avec des amis lors d’un événement privé”, a-t-elle déclaré.

Mais tout le monde n’a pas critiqué Marin pour s’être déchaîné – et a plutôt applaudi Ce qu’ils ont dit était le Premier ministre “prouvant que lorsque vous travaillez dur, vous pouvez jouer dur.”