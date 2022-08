La vidéo de la route de Bhopal décorée de drapeaux indiens devient virale avant le jour de l’indépendance 2022

Le Jour de l’Indépendance 2022 approche à grands pas et le sentiment de patriotisme monte dans le cœur de tous les citoyens. Il y a à peine un jour, des images époustouflantes de la ville de Bhopal sont devenues virales sur Internet. Un utilisateur de Twitter s’est emparé de l’application de micro-blogging pour présenter la décoration du Jour de l’Indépendance qui a illuminé un pont de la ville avec les tricolores du drapeau national indien. La vidéo virale commence avec l’utilisateur filmant apparemment une route très fréquentée de la ville.

Ce qui attire le plus l’attention, c’est le sentier attaché à la rue. Alors que les gens se déplacent librement sur le trottoir, toute la voie est décorée du drapeau indien. Avec la brise de la mousson qui opère sa magie, les drapeaux tricolores peuvent être vus bouger pendant que la caméra capture les visuels époustouflants.

Jetez un œil aux visuels époustouflants dans la vidéo virale ci-dessous :

En regardant la vidéo, un utilisateur de Twitter a déclaré: “C’est tellement beau”, tandis qu’un autre a scandé “Bharat Mata Ki Jay”. Un autre est intervenu pour ajouter qu’ils avaient eu la « chair de poule » après avoir regardé les visuels de la ville.

Découvrez les réactions ci-dessous:

C’est trop beau ❤️ – Kuldip Kaur (@kuldip09kuldip) 9 août 2022

Bharat Mata ki Jay — Sudhanshu Sanjay Morey (@sudhanshu_morey) 10 août 2022

La chair de poule ❤️✨ — ✨Varsha (@mayurivarsha) 10 août 2022

La vidéo virale a généré plus de 52 000 vues et plus de 4 000 likes sur l’application de micro-blogging.

Chaque année, le jour de l’Indépendance, le Premier ministre indien s’adresse aux citoyens du pays depuis le prestigieux Fort Rouge situé dans la capitale du pays, Delhi. Cette tradition a été introduite par le premier Premier ministre de l’Inde, le Dr Jawaharlal Nehru. Suivant la trajectoire, le Premier ministre Narendra Modi prononcera son discours devant la nation le 15 août.

Pourtant, cette année tout est mis en œuvre à grande échelle pour marquer les 75 ans de l’Indépendance de l’Inde. Le gouvernement a organisé une série d’événements sous le titre « Azadi Ka Amrit Mahotsav ». Le thème de l’Indépendance de cette année serait « La nation d’abord, toujours d’abord ». Le gouvernement indien vise à hisser 200 millions de drapeaux pour célébrer l’heureuse occasion de l’unité et de la liberté.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici