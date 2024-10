La vidéo de la récolte des bulletins de vote a été mise en scène, selon un ancien candidat au juge du comté de Tarrant

Une vidéo partagée lors de la course au poste de juge du comté de Tarrant en 2022 – dans laquelle un homme semble admettre avoir commis une fraude électorale – a été mise en scène, selon la démocrate Deborah Peoples lors de ce concours.

En septembre 2022, l’ancien président républicain du comté de Tarrant, Rick Barnes, a partagé une vidéo dans laquelle un homme sans abri disait à un policier de Fort Worth qu’il avait été payé par les peuples pour récolter les bulletins de vote pour les élections de 2020.

Dans la vidéo, l’homme a dit au policier qu’il trompait les gens à signer les bulletins de vote remplis en leur faisant croire qu’ils ne faisaient que confirmer une information. La vidéo a été publiée sur Gateway Pundit, un site Web avec affirmations plus fausses que vraiesselon le Politifact de Poynter.

Peoples était présidente démocrate du comté en 2020. En 2022, elle s’est présentée contre le juge du comté Tim O’Hare pour ce siège. Barnes est candidat aux élections d’évaluateur-percepteur des impôts du comté.

S’exprimant lors d’une conférence de presse devant le nouvel hôtel de ville de Fort Worth le lundi 21 octobre, Peoples a déclaré qu’elle avait soumis au bureau des affaires internes du département de police une vidéo de l’homme affirmant qu’il avait en fait été payé par le policier qui avait enregistré la caméra corporelle. des images pour dire ce qu’il a dit en 2020.

La vidéo prouve que ceux qui ont partagé la vidéo ont participé à une « ingérence électorale », à une « suppression d’électeurs » et à une « collusion potentielle » entre la police et les responsables électoraux républicains, a déclaré Peoples.

« Ce qui me déplore le plus, c’est la coercition exercée sur une personne sans logement, une personne très vulnérable dans la société », a-t-elle déclaré.

Peoples a refusé de montrer la vidéo, citant l’enquête menée par le bureau des affaires intérieures du département de police.

Le service de police n’a pas immédiatement renvoyé d’e-mail sollicitant des commentaires et la confirmation d’une enquête sur la vidéo.

O’Hare et Barnes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’homme, identifié par Peoples comme étant Charles Jackson, a disparu des radars pendant quelques années après la diffusion de la vidéo en 2022, a déclaré Peoples. Sa campagne avait tenté en vain de le retrouver après sa publication. Toujours sans abri, il a récemment contacté son ami de longue date Stuart Clegg pour chercher du travail, et les deux ont fini par parler de la vidéo de 2020.

«Quand il a appelé, j’ai dit : ‘Hé, quel était le problème avec ça ? Pourquoi fais-tu ça ? Et puis il a dit qu’il ne voulait pas [say what he said in 2020]il en était désolé, mais le policier l’a fait », a déclaré Clegg. « ‘Il l’a fait danser’, c’est ce qu’il a dit. »

Les avocats Steve Maxwell et Art Brender étaient également présents à la conférence, qui ont déclaré avoir été expulsés d’une conférence de presse au siège du Parti républicain en 2022 au cours de laquelle Barnes a admis que la vidéo n’était pas fondée, mais l’a quand même partagée.

La vidéo partagée par Barnes était une « violation totale de notre Constitution », a déclaré Brender. « Nous avons des élections libres et équitables, et ils ont essayé de faire tout ce qu’ils pouvaient pour amener les gens… à ne pas croire au système. »

La vidéo « a donné lieu à de multiples menaces de mort dirigées contre moi et mes collaborateurs de campagne », a déclaré Peoples.

« C’était effrayant pour elle », a déclaré Clegg. « Des gens appelaient pour dire qu’ils allaient venir la tuer, elle et sa famille, et toutes sortes de choses. »

L’allégation selon laquelle Jackson récoltait des voix pour les démocrates dans le comté de Tarrant reflète ce qui s’est passé au niveau national avec l’ancien président Donald. Les affirmations infondées de Trump que les élections de 2020 lui ont été volées, a déclaré Peoples.

« Lorsque nous proférons des mensonges et faisons campagne sur la base de mensonges, nous ne valons pas mieux que ce qui se passe au niveau national avec leur candidat républicain », a-t-elle déclaré.

Brender a comparé la sortie de la vidéo en 2022 au film démystifié « 2 000 Mules », qui a contribué à propager la fausse allégation de fraude électorale lors des élections de 2020.

Adopté par Trump, le film a été démystifié par les forces de l’ordre et de nombreux médias, et la société de médias qui l’a produit a même a présenté des excuses à un électeur géorgien y figurait qui avait poursuivi l’entreprise après avoir reçu des menaces de mort à la suite de ses allégations.

« Tout était faux », a déclaré Brender.

Le comté de Tarrant Le bureau du shérif a refusé d’enquêter sur la vidéo Barnes a partagé en 2022, citant l’approbation d’O’Hare par le shérif Bill Waybourn.

Le bureau a formé l’unité d’intégrité électorale en collaboration avec le bureau du procureur de district en février 2023.

« Plus cela fait l’objet d’un examen minutieux, moins il s’agit d’une unité d’intégrité électorale et plus c’est une unité de propagande électorale qui devrait concerner chacun d’entre nous », a déclaré Peoples.

Le bureau du shérif a refusé de commenter, affirmant que les questions devraient être adressées au service de police de Fort Worth.

Le bureau du procureur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les peuples ont perdu leurs candidatures à la mairie de Fort Worth en 2019 et 2021, perdant le second tour face à Betsy Price et Mattie Parker.

« Quand vous répandez des mensonges dans l’univers, mais que vous n’apportez aucune preuve, alors c’est tout ce que c’est : c’est un mensonge visant à effrayer les gens et à renverser les élections », a déclaré Peoples. Elle a choisi de faire son annonce le premier jour de vote anticipé « Pour que les gens comprennent qu’on raconte des mensonges, qu’on essaie de les éloigner des urnes. »

Elle a exhorté les électeurs du comté de Tarrant « à continuer de croire dans le système, que le système est bon et… à aller voter ».