Dans une vidéo plutôt drôle et adorable qui ne manquera pas de faire sourire les amoureux des animaux, un moment mignon a été filmé entre un chat et un lynx. Dans le court clip, un lynx est surpris après avoir vu un chat qui lui ressemble exactement. Le clip de 15 secondes partagé sur Reddit commence par le chat frappant de la patte sur une porte transparente afin de réveiller le lynx qui dort sur le porche. Dès que le lynx se réveille, il est surpris de voir le chat qui se ressemble. La vidéo désormais virale a été sous-titrée à juste titre comme suit : « Le lynx qui s’est endormi sur un porche est réveillé par son petit sosie ».

La vidéo publiée par un pseudo nommé r/aww et a reçu plus de 26 000 réactions. L’adorable vidéo comme prévu a été votée par 98% des Redditors. La section des commentaires du message est remplie de toutes sortes de réactions amusantes. Une personne qui s’appelle BobbyTheGerm sur le portail a mentionné comment le lynx semble avoir reconnu le chat. Donnant à son commentaire un ton plutôt amusant, il a ajouté que le lynx aurait peut-être pensé que le chat de compagnie était son parent éloigné.

Un autre utilisateur a fait une histoire totalement différente de l’incident plutôt drôle. Il a écrit: « Plot twist, le lynx se rend compte que le chat n’est pas en fait en prison mais qu’il vit la meilleure vie, la nourriture livrée par d’étranges ours sans fourrure, dort toute la journée sans craindre les prédateurs et a un endroit doux et confortable qui reçoit beaucoup de soleil. Lynx décide d’emménager avec un chat.

Un nombre important de personnes, comme prévu, ont commenté le quotient mignon du clip. Certains ont même poursuivi en disant que c’était la meilleure chose qu’ils aient vue sur Internet depuis un bon moment. Quelques internautes curieux souhaitaient également connaître l’emplacement de la vidéo. Cependant, jusqu’à présent, on ne sait pas où la vidéo a été enregistrée.

