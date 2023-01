La vidéo de la première interview de la chanteuse Ariana Grande alors que l’enfant star devient virale

Ariana Grande est l’une des meilleures pop stars de l’industrie musicale mondiale. Elle a remporté plusieurs Grammy Awards et a battu de nombreux records. De nombreux fans et followers savent que la chanteuse largement acclamée est devenue célèbre en tant que Cat Valentine dans les émissions Victorious et Sam & Cat à l’adolescence. Mais le voyage d’Ariana a commencé bien avant cela. Elle a fait ses débuts sur scène à l’âge de huit ans dans une comédie musicale au Little Palm Family Theatre dans le sud de la Floride. Elle a joué le personnage d’Annie. Une vieille vidéo de son interview en tant qu’enfant artiste devient virale sur Internet et les gens ne se lassent pas de sa gentillesse.

La vidéo a été partagée par Historic Vids sur Twitter. Dans la vidéo, Ariana est ravie d’être choisie pour diriger la production musicale. Lorsqu’un journaliste demande à une jeune Ariana si Annie est son premier rôle, elle accepte avant d’ajouter qu’elle n’a pas eu peur de passer une audition. On la voit portant une perruque et dit: “C’était vraiment amusant, j’étais excitée.” Le journaliste lui demande alors comment elle s’est sentie lorsqu’elle a découvert qu’elle jouerait le rôle principal. “J’étais juste comme ‘qui ai-je eu?’ et il était comme ‘Annie!’ et je suis comme ‘ahhhhh!”‘, A déclaré l’enfant de huit ans avec enthousiasme. Ariana a également ajouté qu’elle était extrêmement heureuse et a célébré la nouvelle.

La première interview d’Ariana Grande lorsqu’elle a obtenu son premier rôle dans une comédie musicale pic.twitter.com/K7CSezPYiO — Vidéos historiques (@historyinmemes) 6 janvier 2023

La légende de la vidéo se lit comme suit : “La première interview d’Ariana Grande lorsqu’elle a obtenu son premier rôle dans une comédie musicale.” Depuis son partage, la vidéo a amassé deux millions de vues et plus de 50 000 likes. Beaucoup ont qualifié le chanteur de mignon.

“Confiance totale et talentueuse à un jeune âge. De toute évidence, elle est née pour chanter et jouer”, a déclaré un internaute.

“Son petit sourire est le même qu’aujourd’hui. Elle est tellement adorable”, a déclaré un deuxième utilisateur.

Une troisième personne a dit : “Aww !! Elle est, était et sera toujours si mignonne.”

Un autre utilisateur a commenté : “J’étais dans cette production… même à l’âge de 8 ans, elle avait un talent incroyable !”

“Elle parle exactement la même chose maintenant ahaha ‘J’étais comme totalement comme'” a fait remarquer une autre personne.

“Wow. Né une super star”, a ajouté une autre personne.