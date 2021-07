La vidéo de la NASA de Juno s’approchant de la lune de Jupiter est magique

Il y a environ 400 ans, lorsque Galileo Galilei d’Italie a jeté un coup d’œil à travers son télescope pour la première fois, il a été stupéfait par la vue magnifique que son appareil nouvellement construit montrait et stupéfait que ces petits points brillants dans le ciel aient autant de complexité. Il a purgé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour ses convictions scientifiques, mais il a été l’un des fondateurs d’une société à venir qui pouvait librement croire en la science et accéder aux connaissances scientifiques.

Quatre cents ans plus tard, nous pouvons partager librement et facilement l’étonnement de Galilée, rien que sur nos écrans, grâce à la NASA. Mercredi 14 juillet, la NASA a publié une vidéo fascinante du point de vue de Juno, un vaisseau spatial de la NASA envoyé pour explorer Jupiter et ses lunes. La vidéo, qui est créée à partir des images prises par Juno et animées pour apparaître du point de vue d’un « capitaine de vaisseau spatial », montre l’approche de Ganymède, une lune de Jupiter. En voyageant près de sa surface, nous voyons des bosses d’impact et de longues crêtes, qui forment collectivement des motifs complexes. La caméra semble s’éloigner de Ganymède et s’approcher de Jupiter.

Dans son aperçu d’introduction, Jupiter apparaît comme un croissant magnifiquement rayé. Alors que la caméra se rapproche de la plus grande planète du système solaire, de magnifiques motifs colorés se révèlent. Ils semblent être dans une peinture à l’huile géante réalisée avec le plus grand soin. Ces motifs, en fait, sont des nuages ​​tourbillonnants, froids et venteux. Nous voyons occasionnellement des étincelles à la surface de la planète. La caméra se rapproche également de la surface de Jupiter, puis effectue un zoom arrière. Lentement, la caméra semble s’éloigner de la planète. Toute la vidéo est plongée dans la musique magique du célèbre musicien grec Vangelis, ce qui donne vie à la vidéo.

Dans la crainte de la vidéo à couper le souffle, un utilisateur a écrit un commentaire: « Incroyable, j’aimerais que Galileo soit en vie pour voir cela. » Un autre utilisateur a déclaré: « La musique le rend si paisible et si beau. » Un utilisateur a estimé qu’en utilisant ces sons, la NASA a élevé la science et l’esprit de découverte au rang de l’art. La vidéo a tellement touché un utilisateur qu’une larme a coulé sur sa joue comme ils l’ont exprimé dans un commentaire.

