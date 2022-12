La vidéo de la mariée dansant avec son beau-frère est la chose la plus saine sur Internet

Les vidéos de mariage indien ont un public unique sur les réseaux sociaux et de nombreux clips vidéo de danse lors d’un mariage, d’entrée de la mariée, de maquillage et de tenues de mariée deviennent souvent viraux. Actuellement, une de ces vidéos devient virale et vous ne pouvez pas vous permettre de la manquer. La vidéo montre la mariée et son beau-frère (le frère du marié) mettant le feu à la scène avec ses pas de danse. La vidéo virale a été partagée sur Instagram par un utilisateur nommé Deepanshu.

La vidéo commence avec son beau-frère tenant la main de son bhabhi et dansant. Ils continuent ensuite à montrer leurs mouvements de danse en dansant au rythme de la chanson. Dans la vidéo, la mariée est également vue en train d’imiter les mouvements de son beau-frère. Ils continuent également à exécuter quelques thumkas. On peut également remarquer le marié debout à l’arrière-plan et les acclamant tous les deux.

Deepanshu a ajouté la chanson Chote Chote Bhaiyon Ke Bade Bhaiya d’Udit Narayan, Kavita Krishnamurthy et Kumar Sanu à la vidéo. La légende de la vidéo disait : « Danse aléatoire avec bhabhi sa ».

La vidéo a cumulé plus d’un million de vues à ce jour. Certains utilisateurs de médias sociaux espéraient également avoir un beau-frère comme celui de la vidéo.

L’un des utilisateurs a écrit: “J’aimerais aussi avoir ce beau-frère, je jure que ce sera amusant”. Un autre utilisateur a écrit : « Regardez le bonheur du marié… Après avoir regardé la danse du beau-frère et de la belle-sœur. Toutes nos félicitations”. Un troisième utilisateur a plaisanté: “Après m’être imaginé dans toute la danse, je me suis rappelé que je n’avais pas de frère.”

Les vidéos de danse des mariages deviennent souvent virales sur Internet. Plus tôt, les utilisateurs sont tombés amoureux d’une vidéo d’une mariée faisant une entrée inhabituelle en dansant sur l’air de “Sau Aasmaan” avec sa famille et ses amis. Même une vidéo des coulisses de la mariée, Saba Kapoor, s’entraînant avec l’équipe pour son entrée nuptiale sans faille est récemment devenue virale.

La vidéo a été publiée par YSDC Wedding Choreography et a recueilli plus de 87 000 likes à ce jour.

