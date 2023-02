La vidéo de la magnifique rivière Dawki de Meghalaya étourdit Internet

Avec la pollution toujours persistante et le réchauffement climatique croissant, le monde semble se diriger lentement vers la catastrophe. Qu’il s’agisse de couper des arbres, de construire des murs de béton ou de contaminer les eaux océaniques avec des débris, nous détruisons chaque jour la nature petit à petit. La pollution est devenue si grave que parfois même une tâche aussi simple que respirer semble être un obstacle. Au milieu de la situation sombre et sinistre qui se profile, une vidéo de la rivière la plus propre de Meghalaya a planté une lueur d’espoir dans le cœur de beaucoup. Cela prouve que certains éléments de la nature sont toujours aussi beaux qu’avant. Le clip envoûtant a été partagé sur Twitter par la page Go Arunachal Pradesh. Il offre une vue pittoresque sur le plan d’eau cristallin de Meghalaya, la rivière Umngot, également connue sous le nom de rivière Dawki. Entouré de collines verdoyantes, l’endroit bénéficie d’une beauté naturelle, c’est le moins qu’on puisse dire. L’eau de l’Umngot est si propre que sa surface, marquée de rochers, de galets et de sable, est clairement visible à la vue de tous.

Un bateau est capturé sur les eaux bleu-vert alors qu’une femme profite d’une promenade sereine. Les rayons du soleil brillent dans la rivière Dawki translucide, brillant brillamment. Le visuel à couper le souffle donne l’impression que le bateau ne flotte pas, mais vole en fait dans les airs. « Avez-vous déjà vu ce bateau volant en Inde ? Meghalaya », lit le tweet.

Les images visuelles de la rivière Dawki ont attiré l’attention des internautes, qui n’ont pu s’empêcher de jaillir devant la beauté pure du plan d’eau. “Oh. Mes Jeepers. Comment cela se passe-t-il, c’est magnifique… » s’est exclamé un utilisateur. “Incroyable”, a plaisanté un autre. “L’eau est si claire, c’est beau”, a loué une troisième personne.

La rivière Umngot de Meghalaya est une destination populaire parmi les touristes. Les gens voyagent dans cette région pour goûter à la beauté intacte de la nature, captivés par l’environnement vierge. Des activités comme le saut à l’élastique, le kayak et la navigation de plaisance sont facilement accessibles ici. La frontière du Bangladesh se trouve de l’autre côté de la rivière Umngot et de nombreux vendeurs de la région vendent des articles bangladais aux visiteurs.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 12 millions de vues. Cette vidéo vous donne-t-elle aussi envie de visiter la rivière Umngot ?

