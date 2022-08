La vidéo de la fête de la PM finlandaise Sanna Marin devient virale et suscite des réactions mitigées

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a suscité une polémique après qu’une vidéo d’elle, faisant la fête avec ses amis, ait fait surface sur les réseaux sociaux. On voit la femme de 36 ans chanter et danser avec ses amis dans ce qui ressemble à une maison privée. Elle est accompagnée de cinq autres personnes. Dans un autre plan, on la voit assise sur le sol et dansant au son de la musique.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Premier ministre finlandais @MarinSanna fait la une des journaux après qu’une vidéo de sa fête a été divulguée aujourd’hui. Elle a déjà été critiquée pour avoir assisté à trop de festivals de musique et dépensé trop pour faire la fête au lieu de gouverner. Les critiques disent que cela ne convient pas à un Premier ministre. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrad 24 (@visegrad24) 17 août 2022

La vidéo est devenue virale et, depuis son partage, a réussi à accumuler plus de 60 000 vues. La vidéo a suscité un mélange de réactions de la part des internautes. Alors que certains sont venus soutenir Marin, certains l’ont critiquée pour son comportement en citant la position qu’elle occupe dans le pays.

Un utilisateur a écrit: «Quand les hommes politiques boivent, jouent au golf, font la fête ou fument des cigares, personne ne s’en soucie. Il n’y a littéralement rien d’illicite ou de problématique dans cette vidéo.

Lorsque des hommes politiques boivent, jouent au golf, font la fête ou fument des cigares, personne ne s’en soucie. Il n’y a littéralement rien d’illicite ou de problématique dans cette vidéo… https://t.co/akDje5xWH6 – Kat Ioannides (@KatIoannides) 18 août 2022

Un autre a complimenté Marin en disant: «J’aime le Premier ministre finlandais. Non seulement un politicien très courageux, mais aussi quelqu’un qui aime la vie. Respect.”

J’aime le Premier ministre finlandais Non seulement un politicien très courageux, mais aussi quelqu’un qui aime la vie Respect @MarinSanna https://t.co/cZzasfJch6 — Jan Aage Fjørtoft (@JanAageFjortoft) 18 août 2022

“Les gens sont bien trop habitués aux vieux mecs blancs qui gouvernent le monde”, a écrit cet utilisateur. Ajoutant au tweet, l’utilisateur a écrit: «Le travail n’est pas tout. Profite de ta putain de vie.

Les gens sont bien trop habitués aux vieux mecs blancs qui gouvernent le monde. Soyez jeune et sexy ET dirigez le monde. Je serai le vieux mec blanc qui ne gouvernera pas le monde et encouragera tes fesses. De plus, le travail n’est pas tout. Profite de ta putain de vie. https://t.co/1jc2FbHXzs — caustique (@_caustic_) 18 août 2022

Un autre utilisateur a appelé les critiques en disant: «Le sexisme dans ce genre de choses est irréel. S’il s’agissait d’un homme politique plus jeune et attrayant, les médias flatteraient la nouvelle génération de nouveaux dirigeants.

le sexisme dans ce truc est irréel. s’il s’agissait d’un politicien masculin plus jeune et séduisant, les médias flatteraient la nouvelle génération de nouveaux dirigeants https://t.co/Ypx8eTqo0E — Benn Eifert (🧙🏿‍♂️, 🥷) (@bennpeifert) 18 août 2022

Voici quelques autres réactions au tweet:

Chaque scandale politique européen, c’est que leurs Premiers ministres s’acharnent sur les fêtes https://t.co/DxXkZiXp0P —Nathan McDermott (@natemcdermott) 18 août 2022

Un politicien normal et qui s’amuse ? Oui, je peux voir pourquoi les gens seraient contrariés. https://t.co/WyDzSz6Xwn — DatNoFact ↗ (@datnofact) 18 août 2022

Une femme de 36 ans a des amis et aime danser – quel scandale !! https://t.co/fvHGv6ZLWu – Rassemblez les sœurs (@Rassemblez les sœurs) 18 août 2022

Travailler dur, jouer dur https://t.co/maB1oBbZSe — Éric Smit (@EricChrSmit) 18 août 2022

est-ce un comportement acceptable de la part du premier ministre ? Je crois que non. @MarinSanna #sannamarin pic.twitter.com/7kHnyAZ2w0 — Jauhojengi (@Wellyouarenigg1) 17 août 2022

Prêté serment en tant que Premier ministre de Finlande en 2019, Marin est devenu la plus jeune personne à occuper ce poste. Après la diffusion de la vidéo, des allégations selon lesquelles le Premier ministre aurait consommé de la drogue et fait la fête sont également apparues.

Marin a déclaré publiquement qu’elle n’était pas sous influence. Elle a dit qu’elle aime passer son temps libre avec ses amis et qu’elle a l’intention de continuer à le faire, en espérant que ce soit accepté, a rapporté le journal Hufvudstadsbladet.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici