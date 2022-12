La vidéo de la douce conversation de la vieille dame avec le petit pingouin est tout ce que vous devez regarder aujourd’hui

Une vidéo saine d’un pingouin interagissant avec une vieille dame dans un parking est devenue virale sur les réseaux sociaux. Bien que les détails de l’endroit où cette interaction bizarre a eu lieu restent flous, Internet pense que cela pourrait être en France car la vieille dame semble parler en français pendant toute la durée du clip. Au début du clip, le pingouin curieux se dandine et tend la main vers la dame alors qu’il regarde attentivement son parapluie rouge. La femme âgée rend la pareille en parlant doucement à l’oiseau. À un moment donné dans le clip, lorsque la femme marche devant, le pingouin se dandine à nouveau dans sa direction.

L’adorable vidéo a gagné en popularité sur les réseaux sociaux, incitant beaucoup à complimenter le geste de la dame. L’un des utilisateurs a également fini par traduire vaguement la conversation réconfortante de la dame avec le pingouin. Regardez la vidéo ici :

La femme âgée a apparemment appelé l’oiseau “magnifique” et sa “meilleure amie” alors qu’elle comblait d’amour la créature. « Oh, tu es si belle. Je t’aime (répété). Tu es ma meilleure amie. Je t’aime tellement. Voici un baiser. Tu es beau. Tu es celui que j’aime le plus ici. Que veux-tu avec mon parapluie ? (quand il pique) Tu vas être là demain ? Je vous reverrai demain », a déclaré la dame, selon un utilisateur qui a essayé de traduire sa conversation/

Un autre utilisateur a ajouté: “C’est adorable, mais je crois aussi que l’oiseau pense que son parapluie est un beau pingouin.”

Un autre a commenté: “Oh mon dieu, j’ai mal aux joues de sourire maintenant.”

Pendant ce temps, un utilisateur a suggéré qu’une émission de télé-réalité soit faite sur la dame et le pingouin, “Je regarderais une sitcom sur ces deux-là. Ils sont tous les deux adorables.

L’adorable vidéo a amassé plus de cinquante mille likes et plus de 2,4 millions de vues sur le site de micro-blogging. L’identité de la vieille dame dans le clip viral n’est pas encore claire.

