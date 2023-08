La vidéo de la course de Kevin Hart avec un ancien joueur de la NFL fait surface alors qu’il révèle une nouvelle blessure

L’ancienne star de la NFL, Stevan Ridley, a partagé sur les réseaux sociaux une preuve vidéo de l’échec de la course à pied de Kevin Hart qui l’a amené en fauteuil roulant.

Hart, 44 ans, et Ridley, 34 ans, ont été filmés lors de leur course de 40 mètres. « Je t’ai eu ?? Tu as whooo ?! » l’ancien porteur de ballon des New England Patriots a sous-titré la vidéo.

Pendant ce temps, le comédien a révélé une nouvelle blessure dans sa propre publication Instagram partagée jeudi.

« Les gars, c’est mauvais. C’est vraiment mauvais. Mon sexe ressemble à un pouce », a expliqué Hart. « Tout est enflé. » L’acteur a ajouté que ses « conneries sont devenues grosses comme l’enfer » et qu’il ne peut pas bouger ses jambes.

Hart a révélé pour la première fois qu’il avait été blessé mercredi soir en partageant une vidéo de lui-même en fauteuil roulant.

« 44 ans et je me suis assis !!!!! Je dois être l’homme le plus stupide du monde !!!!! Qu’est-ce que je fous ???? J’ai fait exploser ma merde—….Je « J’ai fini. FML », a écrit le comédien sur sa publication Instagram. « Je suis en fauteuil roulant. Pourquoi ? Eh bien, parce que j’ai essayé de sauter là-bas et de faire des trucs de jeunesse », a expliqué Hart dans le clip.

« Ce débat était basé sur celui qui est le plus rapide. Ceux qui me connaissent le savent, je suis assez rapide », a-t-il ajouté. « Stevan a dit : ‘Kevin, tu ne vas pas me battre.’ Stevan est un ex-NFL revenir [who] joué pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Très bon gars. »

La course de 40 mètres de Hart et Ridley a entraîné une déchirure de l’abdomen de la star de « Back on the Strip » et des larmes sur ses ravisseurs de la hanche. Cependant, le comédien croit pleinement que ses blessures sont davantage liées à son âge.

« À tous mes hommes et femmes âgés de 40 ans et plus. Ce n’est pas un jeu, respectez cet âge », a-t-il déclaré.

Ridley s’est excusé auprès de Hart après la course, mais non sans sa propre plaisanterie envers le comédien.

« J’ai vu [Tom Brady] fais-le à ton âge, alors j’ai pensé que tu avais trop de jus, mon frère », a plaisanté Ridley dans une story Instagram partagée jeudi.

« C’est ma faute », a-t-il ajouté. « Guérissez-vous et continuez à nous faire rire. »

Un représentant de Kevin Hart n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

