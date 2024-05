La vidéo de la campagne Trump fait référence à un « Reich unifié »

NEW YORK (AP) — Une vidéo publiée sur celui de Donald Trump Son compte sur son réseau social incluait des références à un « Reich unifié » parmi les titres hypothétiques de l’actualité s’il remportait les élections en novembre.

Le titre apparaît parmi des messages clignotant sur l’écran tels que « Trump gagne !! » et « L’économie est en plein essor ! » D’autres titres semblent faire référence à la Première Guerre mondiale. Le mot « Reich » est souvent largement associé au Troisième Reich de l’Allemagne nazie, bien que les références dans la vidéo partagée par Trump semblent être une référence à la formation de la nation pangermanique moderne. unifiant les petits États en un seul Reich, ou empire, en 1871.

La vidéo de 30 secondes est apparue lundi sur le compte de Trump à un moment où le candidat républicain présumé à la présidence, tout en cherchant à présenter le président Joe Biden comme indulgent envers l’antisémitisme, a lui-même été critiqué à plusieurs reprises pour avoir utilisé un langage et une rhétorique associés à l’Allemagne nazie.

Elle a été publiée et partagée sur le compte Truth Social de l’ancien président alors qu’il était en pause déjeuner depuis son domicile. Procès silencieux à Manhattan Lundi après-midi. Mardi matin, la publication de la vidéo avait été supprimée.

« Ce n’était pas une vidéo de campagne, elle a été créée par un compte aléatoire en ligne et republiée par un membre du personnel qui n’a clairement pas vu le mot, alors que le président était au tribunal », a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse de la campagne, dans un communiqué.

Biden, s’exprimant lors de deux collectes de fonds à Boston mardi, a souligné la publication de la vidéo par Trump, la décrivant comme faisant partie d’une série de commentaires incendiaires semant la discorde dans le pays, en disant : « c’est le langage d’Hitler – pas celui de l’Amérique ». Peu de temps après, la campagne de Biden a publié une courte vidéo en ligne le montrant regardant la vidéo sur un téléphone portable, disant « Wow » et faisant un commentaire similaire à celui qu’il avait fait lors des collectes de fonds, ajoutant : « Il se soucie de conserver le pouvoir. Je me soucie de vous. »

Biden a déclaré à un groupe de donateurs que ce n’était pas la première fois que Trump « s’engage dans cette voie » et a réprimandé l’ancien président pour avoir proposé une « excuse boiteuse selon laquelle un membre du personnel l’a fait ».

« Il attaque ses adversaires comme de la vermine », a déclaré Biden. « Il dit que les immigrants empoisonnent le sang de l’Amérique. C’est une phrase utilisée par l’Allemagne hitlérienne, pas par un président américain.»

Plus tôt ce mois-ci, Trump dit lors d’une collecte de fonds que Biden dirige une « administration Gestapo », faisant référence à la police secrète nazie.

Trump a déjà utilisé rhétorique faisant écho à Adolf Hitler lorsqu’il a déclaré que les immigrants entrant illégalement aux États-Unis « empoisonnent le sang de notre pays » et a traité ses opposants de « vermine ».

L’ancien président a également suscité de vives réactions avoir dîné avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste en 2022 et pour minimiser le rassemblement de 2017 à CharlottesvilleVirginie, où les nationalistes blancs scandaient « Les Juifs ne nous remplaceront pas ! »

Au moins l’un des titres qui apparaissent dans la vidéo semble être un texte copié textuellement d’une entrée Wikipédia sur la Première Guerre mondiale : « La force industrielle et la production allemandes ont considérablement augmenté après 1871, sous l’effet de la création d’un Reich unifié. »

Sur une image, les titres « La frontière est fermée » et « 15 millions d’étrangers illégaux déportés » apparaissent au-dessus d’un texte plus petit avec les dates de début et de fin de la Première Guerre mondiale.

La vidéo semble avoir été créée par un créateur de mèmes qui s’appelle Ramble_Rants.

Le créateur, qui fait partie d’un groupe de créateurs de mèmes qui Le New York Times a rapporté a déjà collaboré avec la campagne Trump, a posté la vidéo sur la plateforme sociale X lundi matin.

Dans un article sur X, Ramble_Rants a défendu la vidéo, arguant qu’elle parlait de « la paix et de la prospérité américaines ».

L’utilisateur a expliqué dans un message que les coupures de journaux dans la vidéo avaient été présélectionnées dans le cadre d’un modèle montrant les titres historiques de la société de vidéos Envato Elements.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Ali Swenson et Seung Min Kim à Boston ont contribué à ce rapport.