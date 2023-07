La vidéo de la campagne DeSantis a franchi une ligne pour les experts homosexuels de droite malgré le bilan du gouverneur en matière de droits LGBT +

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Ron DeSantis a défendu son record ciblant les personnes LGBT +, en particulier les jeunes transgenres, avec une plate-forme qui a fait écho dans les législatures des États à travers les États-Unis et dans les couloirs du Congrès et a suscité une condamnation généralisée des groupes de défense des droits humains.

La plate-forme de grande envergure du gouverneur ciblant les libertés civiles et les droits des trans alimente sa campagne pour l’investiture républicaine de 2024 à la présidence, avec la promesse d’imposer son programme au niveau national.

À la fin du mois de la fierté, sa campagne a partagé une vidéo rassemblant les déclarations passées de son rival républicain Donald Trump célébrant la fierté et jurant de protéger les droits LGBT +, avant de passer à une série rapide de titres et de commentaires qualifiant l’agenda DeSantis de « draconien » , une menace pour «l’existence trans» et le «totalitarisme déguisé», avec une série d’images et de montages rapides qui reflètent des mèmes d’extrême droite et autoritaires.

Cela semblait être la dernière goutte pour les influenceurs, les experts et les organisations politiques homosexuels de droite qui l’ont par ailleurs approuvé. Un groupe anti-trans avec des liens étroits avec le camp DeSantis semble avoir implosé sur la vidéo, avec un co-fondateur de Gays Against Groomers démissionner en signe de protestation après la vidéo « extrêmement anti-gay ».

Bien qu’il soit apparu dans une publicité pro-DeSantis il y a moins d’un an, David Leatherwood semble faire partie de plusieurs départs récents du groupe d’extrême droite, avec spéculation ce retour de flamme sur la dernière vidéo a fourni un prétexte aux anciens boosters de DeSantis pour s’éloigner après avoir pris du retard dans les sondages.

Les républicains de Log Cabin ont qualifié le message de la vidéo de « diviseur et désespéré ».

« Ce vieux livre de jeu a été essayé dans le passé et a échoué – à plusieurs reprises », a déclaré le président du groupe, Charles Moran. dit dans un communiqué. « Ron DeSantis et son équipe ne peuvent pas faire la différence entre les homosexuels de bon sens et les homosexuels de gauche radicale. Il, malheureusement, les voit tous de la même manière. Ses positions politiques naïves sont dangereuses et politiquement stupides.

Le représentant républicain américain George Santos de New York, qui avait vigoureusement soutenu le soi-disant projet de loi « Don’t Say Gay » l’année dernière, dit maintenant qu’il se sent « utilisé » par M. DeSantis.

« Avant, je pensais qu’il était un excellent gouverneur » il a dit à The Hill. « Maintenant, je commence à penser différemment. »

L’ancien conseiller et ambassadeur de Trump, Richard Grenell, qui est gay, appelé la vidéo « Indéniablement homophobe. »

Caitlin Jenner, qui apparaît dans la vidéo, a déclaré que le gouverneur avait « atteint un nouveau plus bas ».

« Mais il est tellement désespéré qu’il ferait n’importe quoi pour aller de l’avant – c’était le thème de sa campagne », a-t-il ajouté. elle a écrit. « Vous ne pouvez pas gagner un général, et encore moins 2028, en poursuivant des personnes qui font partie intégrante du mouvement conservateur! »

En mai, M. DeSantis a approuvé une liste de projets de loi qui restreignent l’affirmation des soins de santé pour les mineurs transgenres et menacent l’accès aux soins pour les adultes trans, interdisent aux gens d’utiliser les salles de bains qui correspondent à leur identité de genre, ciblent les performances publiques et empêchent les gens d’utiliser les pronoms choisis. à l’école.

L’année dernière, il a signé une loi interdisant aux femmes et aux filles trans de jouer dans des équipes d’écoles publiques qui correspondent à leur sexe.

Il a également soutenu une législation ridiculisée par les critiques comme le projet de loi « Don’t Say Gay » interdisant la discussion en classe des questions liées au genre et à la sexualité, suscitant des craintes que sa large portée puisse être utilisée pour bloquer efficacement la discussion sur les personnes LGBT +, l’histoire et les événements de l’État. écoles et menacer les écoles de poursuites potentielles pour des violations perçues.

Le gouverneur a élargi la loi pour couvrir explicitement tous les niveaux scolaires cette année.

Le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, a été accusé d’avoir délibérément déformé la recherche sur les soins affirmant le genre pour promouvoir la politique de l’État et les directives sanitaires que les experts de la santé ont qualifiées de « incorrectes et scientifiquement infondées ».

L’ancienne attachée de presse du gouverneur, Christina Pushaw, a aidé à élever le frottis du « toiletteur » alléguant que les personnes LGBT + abusent des enfants. Elle travaille maintenant pour sa campagne.

« S’opposer à la reconnaissance fédérale du ‘mois de la fierté’ n’est pas ‘homophobe’. Nous ne soutiendrions pas non plus un mois pour célébrer l’orientation sexuelle des hétéros », a-t-elle déclaré. a écrit pour défendre la vidéo sur Twitter. « C’est inutile, source de division, complaisance. Dans un pays aussi vaste et diversifié que les États-Unis, la politique identitaire est un poison.

M. DeSantis lui-même a défendu la vidéo, déclarant à l’influenceur d’extrême droite Tami Lohren que l’ancien président est « un pionnier dans l’introduction de l’idéologie du genre dans le courant dominant, où il faisait affronter des hommes contre des femmes dans ses concours de beauté, je pense que c’est un jeu tout à fait juste ». .”

« Il fait maintenant campagne, disant le contraire, qu’il ne pense pas que les hommes devraient concourir dans des disciplines féminines comme l’athlétisme », a-t-il ajouté.

L’ancien président, quant à lui, a accéléré sa campagne contre les personnes trans, notamment en prévoyant de retirer les fonds fédéraux des écoles qui discutent de «l’idéologie du genre» et d’imposer une interdiction nationale aux femmes et aux filles trans de participer à des sports correspondant à leur sexe.

Il veut également ordonner à la Food and Drug Administration des États-Unis d’étudier les effets des soins de santé affirmant le genre et de la soi-disant «idéologie trans» sur la santé mentale et la «violence», amplifiant un récit sans fondement selon lequel les personnes trans sont responsables d’attaques violentes à travers le pays.

Les quatre années au pouvoir de M. Trump comprenaient l’interdiction aux personnes trans de servir ouvertement dans l’armée américaine et l’annulation des directives fédérales en vertu de la loi sur les droits civils qui protégeaient les personnes trans de la discrimination dans l’emploi.

Le ministère américain de l’Éducation sous son administration a également éliminé les directives qui garantissaient la protection des étudiants trans, parmi une liste d’autres mesures opposées par les défenseurs des LGBT +.