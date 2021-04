Plus de 100 manifestants se sont rassemblés pour la deuxième nuit à Elizabeth City, en Caroline du Nord, pour exiger la publication d’images de caméra corporelle lors de la fusillade par la police d’Andrew Brown Jr.

L’avocat de la famille Brown, Harry Daniels, a déclaré à USA TODAY qu’une requête serait déposée vendredi pourdemander à un juge d’ordonner la diffusion des images.

Selon le procureur du district et le procureur du comté de Pasquotank, les images de la caméra corporelle ne peuvent pas être diffusées sans ordonnance du tribunal.

«À ma connaissance, il y a des images de la caméra corporelle de cet incident, et cela n’a pas été publié», a déclaré Daniels. « De nombreuses spéculations sont en cours – nous demandons des réponses, la responsabilité et la transparence. »

Des centaines de manifestants ont partagé la frustration de Daniels face au manque de détails sur la mort de Brown, un homme noir qui a été mortellement abattu par la police mercredi.

Des panneaux indiquant «Libérez la vidéo» et «Nous voulons la vérité», pourraient être vus dans une foule de manifestants réunis jeudi soir pour une deuxième soirée de manifestations, selon une photo tweetée par un journaliste de News & Observer.

Des rassemblements supplémentaires sont prévus pour vendredi après-midi, et les écoles publiques de la ville ont déclaré qu’elle passerait à l’apprentissage à distance jeudi « en raison des préoccupations de la communauté et par grande prudence », bien qu’elle n’ait pas explicitement cité les protestations.

Les responsables ont répondu à la pression croissante pour publier les détails dans une déclaration vidéo jeudi soir, au cours de laquelle le shérif du comté de Pasquotank, Tommy S.Wooten, a déclaré que le bureau d’enquête de l’État avait les images de la caméra corporelle.

Mais il ne s’est pas demandé si son bureau avait demandé à un juge de le rendre public. Le bureau du shérif du comté de Pasquotank n’a pas répondu à une demande de commentaire.

« La question sera probablement de savoir si nos adjoints avaient des raisons de croire que les actions de M. Brown les exposaient à des blessures graves ou à la mort », a déclaré Daniel Fogg, chef adjoint du comté de Pasquotank, dans une déclaration vidéo. « Nous n’offrirons pas d’avis à ce sujet car nous n’avons pas tous les faits. »

Dans une déclaration, le procureur de district Andrew Womble et le procureur du comté de Pasquotank, R. Michael Cox, ont déclaré que « la loi nous interdit de publier publiquement les images de la caméra portées par le corps ».

« La loi autorise une visite privée par la famille de M. Brown. Nous travaillons avec leur avocat pour arranger cela, »les avocats ont dit.

Le conseiller municipal d’Elizabeth, Darius J. Horton, a exhorté les responsables à publier les images immédiatement lors d’une réunion d’urgence du conseil mercredi soir. En dehors de la réunion, une foule s’est rassemblée, certains brandissant des pancartes proclamant «Black Lives Matter».

Les députés, qui n’ont pas été identifiés, purgeaient un mandat d’arrêt lié à des accusations de drogue au domicile de Brown mercredi lorsque Brown a été tué par balle, selon le shérif du comté de Pasquotank.

Selon un témoin, Brown tentait de s’enfuir lorsque la fusillade a eu lieu. Demetria Williams, la voisine de Brown, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait vu l’adjoint tirer plusieurs fois sur Brown avant que la voiture ne dérape et ne heurte un arbre.

L’adjoint impliqué dans la fusillade est en congé.

Brown n’était pas armé, a déclaré Harry Daniels, l’avocat de la famille Brown, lors d’une conférence de presse jeudi. Il a déclaré que les récits de témoins brossaient le tableau d’un « meurtre illégal et injustifié ».

Des proches disent que Brown, 42 ans, n’a pas tardé à faire une blague et a eu un sourire facile, malgré les difficultés, la perte et les problèmes avec la justice.

Brown a été partiellement paralysé sur le côté droit par une fusillade accidentelle, et il a perdu un œil après avoir été poignardé, selon sa tante Glenda Brown Thomas.

Il a encouragé ses enfants à avoir de bonnes notes même s’il avait lui-même abandonné l’école secondaire. Surtout, il était déterminé à leur donner une vie meilleure que lui, ont déclaré des proches.

«Il a bien ri, un joli sourire. Et il avait de bonnes fossettes « , a déclaré Thomas à l’Associated Press un jour après que son neveu a été tué. » Vous savez, quand il parle et sourit, ses fossettes apparaissaient toujours. Et il était un peu comme un comédien. Il a toujours eu une belle blague. »

