Deux jours après qu’Andrew Brown Jr.a été mortellement abattu par des députés en Caroline du Nord, les forces de l’ordre locales continuent de promettre la transparence de leur enquête.

Mais le processus visant à rendre public l’élément de preuve le plus critique – des images de la caméra corporelle de la rencontre au cours de laquelle des députés ont tiré sur l’homme noir alors qu’il exécutait un mandat d’arrêt – est devenu une source de discorde et de confusion.

Les manifestants et les politiciens ont fait pression sur le bureau du shérif du comté de Pasquotank pour qu’il publie des images des caméras corporelles de ses députés. Le shérif Tommy Wooten a déclaré que seul un juge pouvait publier les images.

Wooten, entouré de dirigeants communautaires vendredi, a promis à plusieurs reprises la transparence et la responsabilité.

En Caroline du Nord, un juge doit généralement approuver la diffusion des images de la caméra corporelle. Les juges « ont émis de telles ordonnances relativement librement », selon le professeur de droit de l’Université de Caroline du Nord, Jeffrey B. Welty.

Les médias, ainsi que la famille de Brown, ont annoncé leur intention de demander à un juge de publier les images.

«C’est très lourd», a déclaré William H. Morgan, l’avocat d’Elizabeth City, à propos des statuts de l’État sur la situation. Morgan s’est adressé au conseil municipal vendredi alors qu’il approuvait une pétition demandant à trois bureaux locaux des forces de l’ordre de publier directement les images.

« D’un point de vue purement juridique, je ne me sens pas bien dans nos perspectives », a déclaré Morgan.

Brown a été tué par balle à Elizabeth City mercredi matin. Des témoignages et des enregistrements de la circulation par scanner indiquent qu’il a reçu une balle dans le dos alors qu’il s’enfuyait dans son véhicule.

Sept députés de Caroline du Nord ont été mis en congé, a confirmé le major Aaron Wallio du bureau du shérif du comté de Pasquotank à l’Associated Press dans un courrier électronique vendredi.

Le courrier électronique de Wallio indiquait également que trois autres députés avaient récemment démissionné, mais il a par la suite précisé que les démissions n’étaient pas liées à la fusillade. Il a dit que le département a environ 55 députés assermentés au total.

Vendredi, le gouverneur de l’État a exprimé ses inquiétudes concernant la fusillade.

« Les premiers rapports sur la fusillade à Elizabeth City et la mort d’Andrew Brown, Jr. cette semaine sont tragiques et extrêmement préoccupants. Les images de la caméra corporelle devraient être rendues publiques le plus rapidement possible », a tweeté le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper.

Pendant des jours, les manifestants ont également exigé que les images de la fusillade soient rendues publiques au fur et à mesure que des témoignages oculaires des événements circulaient.

Brown n’était pas armé, a déclaré jeudi un avocat représentant cinq des enfants de Brown, ajoutant que les récits de témoins brossaient le tableau d’un «meurtre illégal et injustifié».

Selon le bureau du shérif du comté de Pasquotank, les députés, qui n’ont pas été identifiés, purgeaient un mandat d’arrêt concernant des accusations de drogue pour crime dans la maison de location de Brown.

L’adjoint en chef Daniel Fogg a déclaré que des officiers d’une autre agence et la version locale d’une équipe SWAT étaient impliqués parce que « M. Brown était un criminel reconnu coupable avec une histoire de résistance à l’arrestation. » Les circonstances ont amené la police à croire qu’il y avait un « risque élevé de danger » selon leur formation, a déclaré Fogg.

Dans une déclaration, le procureur de district Andrew Womble et le procureur du comté de Pasquotank, R. Michael Cox, ont déclaré que « la loi nous interdit de publier publiquement les images de la caméra portées par le corps ».

« La loi autorise une visite privée par la famille de M. Brown. Nous travaillons avec leur avocat pour arranger cela, »les avocats ont dit.

Des proches disent que Brown, 42 ans, n’a pas tardé à faire une blague et a eu un sourire facile, malgré les difficultés, la perte et les problèmes avec la justice.

Brown a été partiellement paralysé sur le côté droit par une fusillade accidentelle, et il a perdu un œil après avoir été poignardé, selon sa tante Glenda Brown Thomas.

«Il a bien ri, un joli sourire. Et il avait de bonnes fossettes « , a déclaré Thomas à l’Associated Press un jour après que son neveu a été tué. » Vous savez, quand il parle et sourit, ses fossettes apparaissaient toujours. Et il était un peu comme un comédien. Il a toujours eu une belle blague. »

Contribution: FT Norton, The Fayetteville Observer; Kaanita Iyer, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press.

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.