La vidéo de Kate Middleton sur sa guérison du cancer est « une réinitialisation qui met fin à toutes les réinitialisations » : source

Alors que la bonne nouvelle de la fin de la chimiothérapie de Kate Middleton et de son statut sans cancer tombait lundi, les questions sur sa guérison en cours ont été remplacées par une grande question sur la vidéo qu’elle a utilisée pour annoncer la nouvelle : à savoir, WTF c’était ça ?

Il n’y avait bien sûr aucun précédent, car autrefois les seules nouvelles sur la santé royale étaient délivrées soit sur un chevalet dans la cour du palais de Buckingham (« …accouche d’un garçon… »), soit via une annonce plutôt brève sur la BBC, « Le roi est mort, que Dieu le sauve. »

Il est donc juste de dire qu’il n’y a jamais eu de changement plus massif et plus brutal dans le ton des messages royaux que celui signalé par la vidéo étonnamment intime de Kate sur sa guérison du cancer publiée sur Instagram, réalisée par Will Warr.

« Je me concentre désormais sur mes efforts pour ne pas avoir de cancer », a déclaré Kate. « Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à vivre chaque jour comme il vient. »

Les mots étaient suffisamment puissants, mais ils étaient accompagnés d’images artistiques et atmosphériques d’une vie de famille très privée – avec Kate, son mari le prince William et leurs enfants jouant, s’embrassant et traînant à la campagne et à la plage, et Kate et William eux-mêmes étant plus affectueux l’un envers l’autre que le public n’en a jamais vu auparavant.

Si le média est vraiment le message, alors le message ici était sans équivoque : oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la monarchie, voici à quoi ressemblera la famille royale à partir de maintenant.

Le règne du roi William et de la reine Kate, nous a-t-on prévenus lundi, sera brillant, professionnel et avant tout numérique, avec un accent particulier sur les champs de maïs astucieusement configurés, les papillons, la positivité, la lumière flatteuse, les couchers de soleil, les pique-niques dans la forêt, les jeux de cartes et les baisers du prince William sur la plage.

Un ami de William et Kate a déclaré au Daily Beast : « C’est la remise à zéro qui met fin à toutes les remises à zéro. C’est Kate et William qui entendent continuer. La famille d’abord et f— les haters, f— la presse, f— Harry et Meghan. »

« C’est une bonne chose qu’ils soient comme ça. Si vous allez à la fête d’anniversaire d’un enfant chez eux, ce sont eux qui organiseront des jeux pour tous les enfants, alors que le reste d’entre nous serait ravi de faire venir un animateur et de boire du vin dans la cuisine. »

La grande leçon que Kate a apprise de la défunte reine Elizabeth II – et qu’elle a appliquée avec beaucoup plus de diligence que n’importe lequel de ses enfants ou petits-enfants – est l’importance de la mystique.

Kate n’a jamais donné d’interview personnelle. Nous ne connaissons pas ses plats préférés ni ses couleurs préférées. Comme la reine, elle a préservé sa vie privée en ne parlant jamais d’elle, de ses sentiments, de ses opinions ou de ses émotions.

Dans la vidéo profondément personnelle publiée lundi, Kate a rompu avec l’habitude de toute une vie et nous a laissé entrer. Elle nous a parlé des choses profondes de sa vie – ses espoirs et ses craintes pour elle-même et sa famille – pour la toute première fois.

Cette vidéo était une déclaration de guerre à la lèvre supérieure raide, une réfutation énergique à ceux qui l’accusaient d’être une sorte d’automate, un écran vide ou « une poupée articulée sur laquelle sont accrochés certains chiffons » selon les mots cinglants du regretté Hilary Mantel.

Le rejet des restrictions de la royauté signifiait également qu’il n’y avait pas de place dans la vidéo pour une étreinte avec le roi Charles ou la reine Camilla, malgré les messages incessants du bureau du roi au cours des neuf derniers mois sur la proximité de Kate et lui dans leurs parcours communs contre le cancer.

Au lieu de cela, nous avons eu droit à du temps en famille chez les Middleton, avec les Wales si normaux qui traînaient avec les parents de Kate, Michael et Carole.

Parmi les milliards de personnes qui regardaient ce qui pourrait, dans un autre monde, être une publicité de deux minutes pour un site de rencontres, il ne fait aucun doute que parmi elles se trouvait un résident de Montecito, en Californie.

Et on pourrait pardonner à Meghan Markle de se demander ce que le monde (et en particulier les médias britanniques) aurait dit si c’était elle et Harry qui avaient publié une vignette vidéo d’une telle saccharinité.

Et elle se demandait peut-être aussi comment diable ce Limey coincé, qui ne pouvait même pas lui prêter une goutte de gloss sans lever les yeux au ciel il y a quelques années, avait réussi à lui voler ses vêtements de manière aussi exhaustive.