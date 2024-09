La vidéo de Justin Bieber de la fête de P. Diddy est inconfortable à regarder pour les fans après une récente révélation

À la suite de l’arrestation de P. Diddy suite à plusieurs allégations de racket et de trafic sexuel, une vieille vidéo du rappeur aux côtés du chanteur Justin Bieber a refait surface en ligne et a suscité l’inquiétude des fans. Le clip inquiétant a été tourné lors d’une fête d’anniversaire et la star canadienne avait l’air déchargée et apparemment inconsciente de son environnement.

La controverse entre P. Diddy, ou Sean Combs de son vrai nom, et Bieber n’était pas nouvelle du tout. Pourtant, le regain d’attention a été provoqué par les multiples poursuites judiciaires auxquelles le rappeur fait actuellement face après son arrestation à New York.

Les images de P. Diddy et Justin Bieber lors d’une fête d’anniversaire en 2016 semblaient très effrayantes

La vidéo la plus populaire qui a récemment attiré l’attention du monde entier était celle de P. Diddy avec Justin Bieber, 15 ans, en 2009. À l’époque, le jeune chanteur commençait tout juste à construire sa carrière, donc être entouré d’icônes musicales influentes comme Sean Combs était une évidence. , en effet, c’est un gros problème.

Un autre clip de 2016 a refait surface à la suite des allégations d’abus et de trafic sexuel du rappeur. Dans la vidéo, Bieber arborait des cheveux blonds et tenait une veste letterman apparemment offerte par Combs.

De nombreux fans ont remarqué à quel point le chanteur n’était pas lui-même tout au long de la vidéo. Ses yeux semblaient perdus et son expression faciale suggérait qu’il n’était vraiment pas conscient de ce qui se passait autour de lui. Lui et Combs se tenaient devant une foule, et ils étaient constamment photographiés, comme en témoignent les traînées de flashs des appareils photo.

Les commentaires des internautes ont montré une grande inquiétude pour Bieber, certains suggérant que la vidéo pourrait être utilisée comme preuve judiciaire pour étayer les allégations contre le rappeur en disgrâce.

Utilisateur @auroraborealis6671 a écrit, « C’est tellement dérangeant, » alors que @Mizztree23 a spéculé Bieber « a été enrichi, c’est sûr.» Un autre internaute @_CtrIAltDelete_ dit le chanteur « on dirait qu’il est en pilote automatique » alors que @dsm3007 a affirmé : «Justin se droguait dans la boisson et Diddy l’a abusé.» Enfin, @TG-sk9dn déplore la situation et espère »Justin reçoit de très bons conseils.»

Vers la fin du clip, Combs et Bieber ont été vus dansant et buvant, laissant les fans désolés pour l’artiste autrefois prometteur.

Justin Bieber est au courant de l’arrestation de P. Diddy mais ne veut pas s’y concentrer

Un autre problème alarmant a pris de l’ampleur après une fausse chanson de Justin Bieber intitulée «Je me suis perdu lors d’une soirée Diddy» est devenu viral sur les réseaux sociaux. Personne ne peut confirmer si le chanteur l’a véritablement écrit, mais les experts affirment qu’il a été principalement généré grâce à l’intelligence artificielle.

La carrière de Bieber s’est effondrée aussi rapidement que son ascension vers la célébrité. Il a parlé de sa vulnérabilité en tant qu’enfant star dans le passé, mais il a également été assez secoué après avoir appris l’arrestation de Comb.

Personne ne connaît l’étendue de son amitié avec le rappeur, mais selon une source du Personnesil est au courant des allégations mais veut se concentrer sur sa famille et être un mari et un père formidable.