La vidéo de jeunes découvrant “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana suscite l’émotion sur Twitter

Si vous faites partie de la génération Y ou peut-être de la génération Z, vous souvenez-vous avoir eu entre 12 et 14 ans et avoir découvert “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana pour la première fois ? Qu’avez-vous ressenti – peut-être que toute votre angoisse d’adolescent incompris a été entendue, ou peut-être que vous n’étiez pas seul dans toute cette rage de passage à l’âge adulte qui s’accumule en vous ? Eh bien, ces classiques ne sont pas plus récents et TikTok a indéniablement eu un impact considérable sur les goûts musicaux des nouvelles générations.

Bien qu’être snob à propos de la musique n’ait jamais servi un seul objectif dans l’histoire de l’humanité, il est indéniable que la «TikTokification» de la musique est une chose et il pourrait y avoir une poussée consciente vers la production de musique plus conviviale pour TikTok et Instagram Reel.

C’est peut-être pour cela que cette vidéo partagée sur Twitter est si particulièrement touchante. C’est un montage de personnes des nouvelles générations écoutant “Smells Like Teen Spirit” pour la première fois et devinez quoi, l’attrait de la chanson n’a pas diminué même si les temps ont changé.

C’est merveilleux de voir cela apprécié, d’autant plus qu’il y a toute une génération qui pense que NIRVANA est une marque de T-shirt. https://t.co/stRJotQmkF– Plus tardPlus tard2 (@OhF_ingNo2) 11 février 2023

Qu’en aurait pensé Kurt Cobain ?

