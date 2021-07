La vidéo de grih pravesh de Rahul Vaidya-Disha Parmar est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés le vendredi 16 juillet. Le couple était magnifique dans leurs tenues de mariage. Rahul a enfilé un sherwani crème et beige tandis que Disha brillait dans un lehenga rouge.

Et depuis la fin des festivités du mariage, le couple nouvellement marié partage des aperçus et des vidéos de leur nouvelle vie ensemble.

Récemment, Rahul Vaidya a profité de son compte Instagram pour partager un clip vidéo du griha pravesh de sa femme Disha Parmar. La douce vidéo du couple entrant dans la maison alors que la famille de Rahul accueille le nouveau membre de la maison avec pooja aarti a fait le tour d’Internet.

Dans la vidéo, Rahul et Disha sont vus profiter du moment alors qu’ils groovent et sourient tandis que la mère du chanteur les accueille à la maison et éloigne le mauvais œil du couple.

Alors que Rahul est vu dans son avatar décontracté, Disha est resplendissante en tenue traditionnelle. Son éclat de jeune mariée est incontournable. Partageant la vidéo, Rahul a écrit : « Quand ma famille a accueilli ma reine dans sa nouvelle maison ! Il reste encore tant d’amour, de foi et de grâce dans le monde ! »

Regarde:

En novembre de l’année dernière, alors qu’il était à l’intérieur de la maison « Bigg Boss 14 », Rahul avait proposé à Disha et demandé sa main en mariage. Plus tard, elle a accepté sa proposition lorsqu’elle est venue dans la série en tant qu’invitée spéciale pour l’épisode de la Saint-Valentin.

Sur le plan du travail, Rahul est actuellement vu dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades «Khatron Ke Khiladi 11». D’autre part, Disha, qui est devenu un nom familier avec « Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara », a été vue pour la dernière fois dans « Woh Apna Sa ».