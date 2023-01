La vidéo de Greta Thunberg posant avec la police après les manifestations en Allemagne laisse Internet vexé

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a fait la une des journaux après avoir été arrêtée par la police allemande le mardi 17 janvier, aux côtés de dizaines de militants pour le climat. Thunberg faisait partie des centaines de militants pour le climat arrêtés par la police lors de manifestations contre la démolition d’un village pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon dans le village de Luetzerath, dans l’ouest de l’Allemagne.

Maintenant, une vidéo de l’arrestation de Thunberg est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux. Dans le clip, on peut voir Thunberg poser joyeusement aux côtés des policiers qui l’ont détenue. “Un aperçu des coulisses de la nouvelle vidéo de propagande sur l’arrestation de Greta Thunberg. Jouant maintenant sur les réseaux sociaux partout », a écrit un utilisateur de Twitter en partageant le clip.

La vidéo a déclenché une tempête sur le site de microblogging avec plus de 2,4 lakh vues jusqu’à présent. Les utilisateurs ont critiqué Greta et ont qualifié l’épisode entier de fausse propagande.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Coup de pub. Elle sera libérée sous caution par George Soros avant même d’arriver à la prison.

Coup de pub… elle sera renflouée par George Soros avant même d’arriver en prison— 🐉@Paddy_Stash☠️ (@Paddy_Stash) 17 janvier 2023

Cependant, certains utilisateurs de Twitter ont tenté d’expliquer la vidéo de manière plus rationnelle. «Les manifestants rencontrent souvent la police au préalable pour convenir qui sera arrêté (si la manifestation implique un crime, comme une intrusion, par exemple). Donc, oui d’une certaine manière c’est mis en scène, mais aussi, elle a été arrêtée pour de vrai. Cela attire davantage l’attention des médias sur la chose qui fait l’objet de protestations », a lu un tweet réagissant au clip.

Les manifestants rencontrent souvent la police au préalable pour convenir qui sera arrêté (si la manifestation implique un crime, comme une intrusion, par exemple). Donc, oui d’une certaine manière c’est mis en scène, mais aussi elle a été arrêtée pour de vrai. Cela attire davantage l’attention des médias sur la chose qui fait l’objet de protestations.— Brian Weed (@WeedBrian) 17 janvier 2023

Greta Thunberg a été libérée après un contrôle d’identité, selon la police allemande. Elle manifestait devant la mine de charbon à ciel ouvert de Garzweiler 2, à quelque 9 km du village de Luetzerath dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

C’est la deuxième fois que Thunberg est détenu sur le site et fait partie d’un grand groupe de manifestants qui ont franchi une barrière de police et empiété sur une mine de charbon, a rapporté CNN.

Des militants du climat comme Greta Thunberg ont exigé que l’Allemagne n’exploite plus de charbon brun et se concentre plutôt sur l’expansion des énergies renouvelables. Ils soutiennent que l’utilisation du charbon à des fins énergétiques augmentera les émissions de réchauffement planétaire et violera l’accord de Paris sur le climat.

