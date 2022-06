La vidéo de Greitens RINO a suscité des menaces contre la famille, selon un avocat

COLUMBIA, Mo. (AP) – La famille du candidat au Sénat américain du Missouri, Eric Greitens, a fait l’objet de «menaces sérieuses» dans les jours qui ont suivi la publication d’une vidéo de campagne violente dans laquelle il déclare qu’il «chasse» les RINO, ou républicains en nom seulement , a déclaré l’avocat de son ex-femme devant le tribunal jeudi.

L’avocate Helen Wade a déclaré que Sheena Greitens avait reçu des menaces écrites, notant que son adresse e-mail était un document public car elle est employée dans une université publique.

Après la diffusion de la vidéo de la campagne d’armes à feu, « elle a reçu de sérieuses menaces », a déclaré Wade.

« Elle a peur », a ajouté Wade lors d’une audience dans l’affaire de la garde des enfants de l’ancien couple. Elle a déclaré que la vidéo « a créé une situation où d’autres peuvent la percevoir comme un appel aux armes ».

L’audience faisait partie de l’affaire pour décider si la garde des deux fils du couple devait être supervisée par un tribunal du Missouri ou du Texas, où Sheena Greitens et les garçons vivent maintenant. Dans un affidavit de mars dans le cadre de l’affaire, Sheena Greitens a accusé son ex-mari de violence verbale et physique.

Greitens, qui a démissionné de son poste de gouverneur du Missouri en juin 2018 après qu’une liaison extraconjugale a engendré une accusation criminelle à Saint-Louis, a qualifié à plusieurs reprises de mensonges les allégations d’abus. Il a accusé Sheena Greitens de collaborer avec des personnes qu’il considère comme des RINO – des républicains de nom seulement – ​​comme le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et l’agent de longue date du GOP Karl Rove, dans le but de saboter sa campagne au Sénat.

L’annonce de campagne de 38 secondes qui a été publiée lundi montre Eric Greitens brandissant un fusil de chasse. Une équipe tactique armée fait irruption dans une maison et lance ce qui semble être des grenades flash-bang. Greitens entre par la fumée et dit : « Rejoins l’équipe MAGA. Obtenez un permis de chasse RINO. Il n’y a pas de limite d’ensachage, pas de limite d’étiquetage et il n’expire pas tant que nous ne sauvons pas notre pays.

Eric Greitens a déclaré que la publicité était censée être humoristique et non prise à la lettre. Il n’était pas à l’audience.

« Je suis déçu qu’Eric ne soit pas là aujourd’hui parce que nous espérions pouvoir lui faire faire une déclaration dénonçant clairement l’utilisation de toute forme de violence contre mon client », a déclaré Wade.

L’avocat d’Eric Greitens, Gary Stamper, a déclaré devant le tribunal « qu’il est malhonnête de suggérer » que Greitens « voudrait que du mal lui arrive ». Mais Stamper a déclaré qu’il lui parlerait de faire une déclaration dénonçant toute menace de violence contre Sheena Greitens et ses enfants.

Wade a déclaré que les menaces devaient être prises au sérieux et renvoyées devant le tribunal aux menaces écrites que la famille avait reçues. Elle n’a pas précisé comment les menaces sont venues, que ce soit par e-mail, sur les réseaux sociaux ou par d’autres moyens.

« Nous vivons dans un pays où ce genre de discours a abouti à la violence », a-t-elle déclaré. « C’est écrit : ‘Ce ne serait pas terrible si quelqu’un traquait et tuait Eric Greitens et toute sa famille. Mon Dieu, ce serait terrible.′ C’est l’un d’entre eux. L’autre est si horrible que je ne peux pas le lire à haute voix au tribunal.

Eric Greitens fait partie des 21 républicains en lice pour le siège du Sénat libéré par le départ à la retraite du titulaire Roy Blunt. La plupart des sondages ont montré Greitens au sommet ou près du sommet du peloton, bien qu’en concurrence étroite avec la représentante américaine Vicky Hartzler et le procureur général Eric Schmitt.

Certains dirigeants du GOP craignent que si Greitens remporte la primaire du 2 août, il pourrait perdre en novembre. Avec le Sénat également divisé, le GOP ne peut pas se permettre de perdre ce qui serait autrement un siège sûr.

Greitens est un ancien officier des Navy SEAL et boursier Rhodes qui était largement inconnu en politique avant d’être élu gouverneur en 2016. Avec un charisme abondant, une belle apparence et son passé militaire, Greitens était considéré par beaucoup comme un futur candidat à la présidence. Il ne cachait pas son ambition, réservant le site EricGreitensForPresident.com.

Son étoile semblait pâlir aussi vite qu’elle montait. En janvier 2018, il a admis avoir eu une liaison extraconjugale en 2015 avec son coiffeur de Saint-Louis et un mois plus tard, il a été inculpé d’atteinte à la vie privée accusé d’avoir pris une photo compromettante de la femme.

En peu de temps, un comité de la Missouri House a commencé à enquêter sur les problèmes de financement de la campagne, et Greitens a fait face à une deuxième accusation de crime à Saint-Louis liée au financement de la campagne. Les deux accusations ont finalement été abandonnées. Sous le risque que les accusations soient à nouveau déposées et toujours sous le coup d’une éventuelle mise en accusation, Greitens a démissionné en juin 2018. Eric et Sheena Greitens ont divorcé en 2020.

Dans l’affidavit de mars, Sheena Greitens a déclaré que son ex-mari avait fait preuve d’un tel « comportement instable et coercitif » alors que sa carrière politique semblait s’effondrer en 2018 que des mesures avaient été prises pour limiter son accès aux armes à feu.

À un moment donné, dit-elle, Eric Greitens a acheté une arme à feu mais a refusé de lui dire où elle se trouvait. Il a également menacé de se suicider « à moins que je n’apporte un soutien politique public spécifique », a-t-elle écrit. Le comportement était si alarmant, a-t-elle écrit, qu’à trois reprises en février, avril et mai 2018, « plusieurs personnes autres que moi étaient suffisamment inquiètes pour intervenir pour limiter l’accès d’Eric aux armes à feu ».

La dernière annonce de campagne a déclenché un recul sur certaines citations de médias sociaux. Facebook a supprimé la vidéo « pour avoir enfreint nos politiques interdisant la violence et l’incitation ». Twitter a déclaré que le message de Greitens avait violé ses règles sur les comportements abusifs, mais a déclaré qu’il le laissait parce qu’il était dans « l’intérêt du public » que le tweet soit visible. La décision de l’entreprise a empêché le partage du message.

___ Salter a rapporté d’O’Fallon, Missouri.

David A. Lieb et Jim Salter, Associated Press