La vidéo de drones éclairant le ciel nocturne impressionne les observateurs du ciel et obtient 4 millions de vues

Une vidéo d’un spectacle de lumière de drone est à la mode ces jours-ci pour ses visuels fascinants. La technologie des drones est devenue un favori ces jours-ci pour la simplicité d’utilisation qu’elle offre. Légers et facilement contrôlables via une télécommande, les drones sont également utilisés pour le divertissement. Dans un récent rapport d’ANI, une belle exposition de lumières de drones a illuminé le ciel nocturne et la vidéo de la même chose a été partagée en ligne sur ses comptes de médias sociaux. Jetez un oeil au clip:

La vidéo d’un spectacle lumineux de drones illuminant le ciel nocturne recueille plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux : Regardez le clip viral Lis @ANI Histoire | https://t.co/9NCoGmK0FQ#Vidéos virales #Socialmediaviral #DroneLightShow pic.twitter.com/qWSUkuypnt – ANI Digital (@ani_digital) 30 août 2022

La vidéo montre divers modèles réalisés par plusieurs drones travaillant à l’unisson. La performance était parfaitement synchronisée dans le ciel noir, pour le plus grand plaisir des gens.

Selon les rapports, la vidéo d’une minute a été partagée sur TikTok par Firefly Drone Shows, qui est une équipe de pilotes et d’ingénieurs formés et certifiés, qui a recueilli plus de 4 millions de vues en ligne. Ils ont même partagé leur vidéo sur LinkedIn avec une légende qui disait: “Cette vidéo a obtenu plus de 4 millions de vues ce week-end sur TikTok”.

La vidéo montre de nombreux drones placés au sol et on peut voir une personne se frayer un chemin entre les drones sur une planche à roulettes. Les drones s’illuminent à mesure qu’il fait noir et décollent du sol les uns après les autres pour former des motifs spécifiques dans le ciel. Ils changent de couleur dans les airs et forment de belles formations.

La vidéo a reçu une réponse écrasante et de nombreux utilisateurs ont commenté avec étonnement. L’un d’eux a écrit : « C’est donc ce qu’ont été toutes ces observations d’OVNI au fil des ans ! Drones ! Nous venons juste à la fête ! Un autre a écrit: “Je n’ai pas de mots, incroyable ..”

L’utilisation de l’éclairage par des drones est encouragée comme alternative aux feux d’artifice qui causent du bruit et de la pollution de l’air, et ont un impact sur les animaux et les personnes avec leur volume. La technologie peut également être étendue en tant que forme de narration à l’avenir.

