La vidéo de démontage montre que les Redmi K60 et K60 Pro sont très similaires à l’intérieur

Xiaomi a réussi à vendre 300 000 téléphones Redmi K60 en seulement 5 minutes – qu’est-ce que les gens ont acheté ? Une façon de répondre à cette question est d’avoir un pic sous le panneau arrière. Voici WekiHome’s démontage détaillé qui révèle quelques similitudes intéressantes entre le Redmi K60 et le K60 Pro.

Il s’avère que les deux téléphones sont aussi similaires que possible, probablement pour simplifier le processus d’assemblage. Le modèle Pro utilise un capteur plus grand (1/1,49″ IMX890) que le modèle vanilla (1/2″ OV64B40), donc Xiaomi a utilisé un support en plastique autour de la caméra du K60 pour ajuster ses dimensions.

Une autre grande différence entre les deux modèles est le chipset et la mémoire. Le Redmi K60 Pro utilise le nouveau Snapdragon 8 Gen 2, le stockage UFS 4.0 de Samsung et la RAM LPDDR5X de Micron. Le téléphone vanille utilise à la place le 8+ Gen 1 avec UFS 3.1 et LPDDR5 de Samsung. La disposition de la carte mère est aussi similaire que possible.

Xiaomi a utilisé une chambre à vapeur massive pour garder les chipsets au frais – regardez la taille de ces choses ! Fait intéressant, il existe des différences mineures entre eux, ce qui suggère deux fournisseurs distincts.

Regardez la carte mère – la puce de charge Surge P1 est en bas. Il y a une autre différence, la petite carte où vit le port USB-C a une puce supplémentaire pour gérer la charge rapide filaire de 120 W sur le Pro. Sur le téléphone vanille, la carte est la même, mais la puce est manquante (vous pouvez voir les pads où elle est censée aller). La batterie du K60 est légèrement plus grande que celle du Pro, tant en termes de capacité que de dimensions physiques. Pourtant, les deux modèles sont aussi similaires que possible.