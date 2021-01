Cette vidéo de démontage du Samsung Galaxy S21 5G montre que l’intérieur est assez similaire à celui du Galaxy S20 avant lui. Pour pénétrer à l’intérieur, le dos en plastique doit d’abord être retiré. Et oui, c’est vraiment une matière plastique – pas même un soupçon de verre ici.







À l’intérieur du Samsung Galaxy S21 5G et S20 5G

Cette unité S21 est équipée de deux mmWave 5G (les autres versions ne prennent en charge que le sub-6). Les antennes sont situées chacune sur les côtés gauche et droit. Ils ne sont pas énormes, mais c’est encore deux antennes de plus qu’un téléphone 4G a besoin pour abriter. L’année dernière, Samsung a construit une version spéciale du S20 compatible mmWave juste pour Verizon.Cette année, ce n’est plus une fonctionnalité exclusive.

Une chose que Samsung a changé cette année est de rendre le câble ruban de l’écran complètement amovible. Cela simplifie le remplacement de l’écran – il vous suffit de retirer le panneau arrière, la bobine de chargement sans fil et le haut-parleur (qui couvre le port USB-C et le logement nano-SIM ainsi que le point de fixation du câble d’écran).

Deux réparations potentiellement difficiles consistent à remplacer la batterie et la caméra selfie. La batterie est collée sans languettes (comme d’habitude sur les téléphones Samsung). La caméra selfie est également collée au cadre, un changement relativement récent (depuis le Z Flip).

Vous pouvez regarder la vidéo de démontage du Galaxy S20 à partir de la même chaîne, PBKreviews, pour voir à quel point le design intérieur a peu changé.

