La vidéo de démontage montre que le Galaxy Z Flip5 est beaucoup plus facile à réparer que son prédécesseur

L’année dernière, le Samsung Galaxy Z Flip4 a reçu un score de réparabilité inférieur à la moyenne de 4/10 en PBKReviews’ vidéo de démontage. Comment se comporte le nouveau Galaxy Z Flip5 ? Bien mieux en fait, il a obtenu un 7,5/10.

L’une des principales raisons de cette amélioration est que Samsung a utilisé des tirettes pour les deux batteries alors qu’elles étaient juste collées en place l’année dernière. La petite batterie dans la moitié supérieure a une capacité de 1 000 mAh, celle de la moitié inférieure a 2 700 mAh.









Les deux batteries à l’intérieur du Samsung Galaxy Z Flip5 : 1 000 mAh en haut • 2 700 mAh en bas

Diverses autres pièces ont également été rendues plus faciles à échanger, mais il y a encore quelques bosses potentielles sur la route – par exemple, la caméra selfie 10MP est toujours collée en place. Plus important encore, le remplacement de l’écran intérieur rabattable a également été facilité.

Le Galaxy Z Flip5 est livré avec une charnière entièrement repensée qui permet au téléphone de se plier sans espace et de plier l’écran différemment également. Il s’est déjà avéré beaucoup plus durable que certains de ses concurrents. Pour en savoir plus sur le Flip, consultez notre avis.

Source