La vidéo de démontage montre les composants du Huawei Mate 60 Pro qui ne devraient pas être là

Le démontage du Huawei Mate 60 Pro a laissé les politiciens et les entreprises perplexes : comment Huawei a-t-il réussi à obtenir un chipset 7 nm compatible 5G ? Avec les sanctions actuelles, cela ne devrait pas être possible. Et pourtant le voici.

Voici maintenant un autre démontage du téléphone, cette fois en anglais plutôt qu’en chinois. Cela ne rend pas la situation plus claire. Voici la carte mère du téléphone découverte :

La carte mère Huawei Mate 60 Pro

Vous ne pouvez pas voir le chipset HiSilicon Kirin 9000 lui-même, mais les puces RAM SK Hynix qui se trouvent au-dessus. Ceux-ci sont en eux-mêmes un mystère et SK a lancé une enquête sur la façon dont ceux-ci ont été introduits dans le Mate 60 Pro (la société affirme qu’elle n’a pas vendu à Huawei depuis 2020, lorsque les sanctions ont frappé).

Quoi qu’il en soit, vous avez peut-être attrapé le Commentaires sur PBK test de chute, qui a montré à quel point le verre Kunlun 2 de Huawei est résistant – ce qui est une bonne chose, car l’écran LTPO AMOLED de 6,82 pouces du téléphone s’est avéré très difficile à retirer et a été irrémédiablement endommagé au cours du processus.

Au final, le Huawei Mate 60 Pro a obtenu une note de réparabilité de 5/10. Le retrait de l’écran est une étape nécessaire pour accéder aux composants internes, ce qui rend difficile le changement de la plupart des éléments.

Regardez la vidéo de démontage complète ci-dessous :

