La vidéo de démontage montre le module de caméra 35 mm de nubia Z50S Pro

ZTE vient d’annoncer son appareil photo phare nubia Z50S Pro. Comme d’autres nubias (et certains Axons) avant lui, celui-ci est doté d’un objectif 35 mm – un classique de la photographie que vous ne voyez pas souvent sur mobile car la plupart des téléphones ont des objectifs plus larges.

ZTE a beaucoup travaillé pour améliorer l’optique. L’objectif 35 mm utilise un verre et six éléments en plastique et possède une large ouverture f/1,59. Cela peut être difficile à imaginer, alors regardez cette vidéo qui offre un aperçu de l’ouverture en différents termes.

La vidéo montre le démontage du Z50S Pro et l’extraction de son module de caméra principal. À l’intérieur se trouve un capteur 1/1,49″ 50MP, plus petit que les capteurs 1″ à l’intérieur du Xiaomi 13 Ultra et du Xiaomi 13 Pro (qui ont tous deux des ouvertures f/1,9). L’ouverture sur le nubia mesure 5,21 mm de diamètre, contre 4,97 mm et 4,10 mm sur les Xiaomis.







Modules de caméra principaux des Xiaomi 13 Ultra, nubia Z50S Pro et Xiaomi 13 Pro

ZTE a également beaucoup travaillé sur le côté logiciel avec une interface utilisateur et des fonctionnalités de caméra repensées. Vous obtenez des commandes manuelles et pouvez modifier l’apparence de vos photos avec des LUT 3D. Le mode nuit dédié a également été amélioré avec des améliorations du contraste adaptatif et des correctifs pour les problèmes courants tels que les images fantômes.











Interface utilisateur et fonctionnalités Neo Vision de nubia Z50S Pro

Le nubia Z50S Pro est désormais disponible en précommande en Chine, à partir d’une configuration 12/256 Go pour 3 700 CNY (515 $/460 €/42 250 ₹).

Source