La vidéo de démontage du OnePlus 8T Cyberpunk 2077 montre comment le dos en grès a été créé

Le jeu Cyberpunk 2077 n’est toujours pas sorti, mais l’édition limitée OnePlus 8T Cyberpunk 2077 a été lancée début novembre. Quelques unités sont encore disponibles si vous voulez le téléphone, mais si vous cherchez simplement quelque chose pour passer le temps en attendant le jeu, regardez cette vidéo de démontage.

Le dos est unique. Il a le look «grès» de OnePlus, mais ce n’est que ça – un look. Il s’agit en fait de vinyle appliqué sur le verre et à l’intérieur, de sorte que l’arrière du téléphone est toujours lisse.

En outre, la bosse caractéristique de la caméra est un morceau de verre qui est attaché à l’arrière. Il n’a pas besoin d’être aussi grand, il sert juste à des fins décoratives. Une fois le dos éteint, le reste du téléphone est identique au 8T.

Il y a encore beaucoup à voir. Les deux côtés de la carte mère ont des puces haute puissance, elles sont donc recouvertes de pâte thermique, puis d’une couche de ruban de cuivre, puis d’un film de graphite. La face inférieure transfère sa chaleur dans une chambre à vapeur en cuivre.

La batterie est intéressante aussi, ce sont en fait deux cellules qui partagent un câble. Il s’agit d’une approche typique pour les batteries à charge rapide les plus puissantes afin que les deux cellules puissent être chargées simultanément.