La vidéo de démontage du Nokia XR20 révèle un téléphone robuste qui est modérément difficile à réparer

Qu’est-ce qui rend un téléphone comme le Nokia XR20 difficile ? Cela commence par le choix des matériaux. Le téléphone a des côtés caoutchoutés pour une prise en main sûre, son cadre central est en aluminium, qui s’est avéré suffisamment épais pour résister à la flexion même avec tous les éléments internes retirés.

La première chose à faire si vous devez réparer un XR20 est de retirer le couvercle arrière en plastique – ce n’est peut-être pas glamour, mais il est durable et peut être retiré facilement sans se fissurer (on ne peut pas en dire autant des dos en verre). Et si vous venez de casser le verre sur les appareils photo et le flash LED, c’est assez facile à enlever avec un peu de chaleur.

Le téléphone a un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 60 minutes), il y a donc des joints en caoutchouc autour du port USB-C et du haut-parleur. Ce modèle est également conforme à la norme MIL-STD-810H.

Avis sur PBK donne au Nokia XR20 un score de réparabilité de 6,5/10. Bien que rien ne soit trop difficile à retirer tout seul, le remplacement de l’écran nécessite de retirer la plaque arrière, de retirer le capot supérieur et de retirer complètement la batterie, y compris l’adhésif de la languette qui la maintenait. Ce n’est qu’alors que vous pourrez débrancher le câble flexible et procéder au retrait de l’écran.

