La vidéo de démontage du Moto Razr 2022 montre comment la nouvelle charnière améliore l’ancienne

Le Moto Razr 2022 a l’air plus moderne sans le menton, mais cela a en fait servi un objectif important sur le Razr 5G (au-delà de la nostalgie). Un mécanisme à ressort dans le menton a maintenu l’écran pliable tendu pour essayer de minimiser le pli. Le modèle 2022 adopte une approche différente.

La vidéo de démontage de WekiAccueil offre une excellente démonstration visuelle du fonctionnement des deux mécanismes différents. Cela commence à la minute 9, vous pouvez voir l’affichage de l’ancien Razr 5G monter et descendre légèrement lorsque le téléphone est ouvert et fermé.

Le nouveau Moto Razr 2022 maintient l’écran fixé aux deux extrémités et plie à la place le milieu en forme de larme (avec un diamètre de 3,3 mm). Il y a de fines bandes métalliques au milieu, ce qui aide à réduire le stress sur l’écran. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la zone plissée du nouveau modèle est nettement plus petite.

Quelques autres choses intéressantes à noter. Tout est empilé en plusieurs couches interconnectées par des câbles plats, cela demande une réelle habileté à démonter et à remonter. De plus, ce brillant coloré que vous voyez sur les PCB est le revêtement conforme qui repousse toute eau qui aurait pu pénétrer dans le téléphone.











Un examen plus approfondi du mécanisme de charnière du Moto Razr 2022 • Les deux cellules de batterie

Comme c’est généralement le cas avec les pliables, la batterie est divisée en deux cellules : une petite de 712 mAh/2,8 Wh dans la moitié supérieure et une plus grande de 2 788 mAh/10,9 Wh dans la moitié inférieure. Motorola n’a pas utilisé de chambres à vapeur pour refroidir le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, s’appuyant à la place d’un bloc de cuivre, de plusieurs feuilles de cuivre et de pâte thermique pour faire le travail.

Hier, Motorola n’a annoncé que les détails du lancement en Chine, mais les initiés et les analystes affirment que le Moto Razr 2022 est destiné à un déploiement mondial (comme ses prédécesseurs).

